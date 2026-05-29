田徑U20亞錦賽｜陳一樂擺脫平台期破港青紀錄　時間比獎牌更重要

「我跑完Semi（準決賽）返咗酒店，已經好攰....」一日內跑畢三槍，陳一樂賽後一邊按着小腿，一邊接受訪問。

這名上屆亞洲U20田徑錦標賽的男子100米銀牌得主，與獎牌相差0.06秒，即使無緣再登頒獎台，他在準決賽以10.34秒打破U20的香港紀錄，上次跑出個人最佳時間，原來已是兩年前的同一賽事。相隔兩年再嚐PB滋味，一樂坦言時間比一切更重要。

攝影：梁鵬威、湯致遠



陳一樂。（梁鵬威攝）

今屆在香港舉辦的亞洲U20田徑錦標賽（又名亞青賽），港隊派出三名代表出戰男子100米，古綽峰初賽無緣晉級。上屆摘下一銀一銅的陳一樂及郭俊廷彷彿「孖公仔」一樣，陳一樂初賽跑出10.52秒，郭俊廷則慢0.01秒；郭俊廷在準決賽先跑出10.36秒，緊接登場的陳一樂又快0.02秒，同時打破U20的香港紀錄。

這對「孖公仔」在晚上的男子100米決賽再度同場，郭俊廷、陳一樂與一眾跑手接近同時衝線，跑手們在終點附近等待螢幕公布賽果，時間今次卻分開了兩人，郭俊廷以10.35秒摘銀，陳一樂則以0.06秒之差，最後以第6完成賽事，無緣兩屆登上頒獎台。成績公布的一刻，郭俊廷興奮慶祝，附近的傳媒隨即跟上，陳一樂身邊頓時剩下他一人，緩緩地走上前與中國跑手致意。

陳一樂賽後與郭俊廷相擁慶祝。（梁鵬威攝）

熱鬧慶祝與片刻安靜，畫面相映成趣，陳一樂卻不感失落，「太耐無PB（個人最佳）了，對上一次就是兩年前在杜拜的亞青賽，上次Semi（準決賽）跑10.38（秒），今次Semi跑10.34（秒），然後兩次決賽都是跑10.41秒，（亞青）獎牌也不是未拿過。」

上屆U20亞錦賽創個人最佳再摘銀，陳一樂當然想再下一城，每次賽事也朝PB進發，可惜近兩年大多徘徊於10.5秒至10.6秒，感覺像是進入停滯不前的平台期，「每次比賽都想PB，但PB不了，這兩年感覺很漫長.....」

想破但破不了，是陳一樂近兩年比賽的掙扎。（梁鵬威攝）

陷入想突破又破不了的掙扎，教練何君龍是陳一樂的明燈，「何Sir（何君龍）跟我說，我練習的時間一定快過PB，只是未能在比賽中做到。」陳一樂在比賽的狀態同樣有所改變，「比賽時不止想着成績，而是思考要做什麼，彷彿打開了新的境界，不是死衝。16歲時跑10.4（秒），當時什麼都不想就像亂來，現時會思考該怎麼跑，變得更成熟。」

兩屆亞青賽之間，陳一樂雖然未能改寫個人最佳，但他踏足過亞錦賽、全運會、世青賽等不同舞台，經驗在不知不覺間累積，「上次跑亞青，踏上起跑線時好緊張，不停動來動去、手軟腳軟，近兩年參加過世青、亞錦，世界室內賽最『腳軟』，身邊是澳洲名將肯尼地（Lachlan KENNEDY），之後不害怕了，自己現時又非世界頂尖的跑手。」

（梁鵬威攝）

縱然未能再踏上頒獎台，兩年間陳一樂見過世面，再放下身段，時間上、經驗上的進步比一切來得重要，在以難破紀錄的啟德場突破，陳一樂今日跑出的10.34秒，與葉景維保持的香港紀錄只差0.07秒，他笑言：「我現在是香港第二，與（葉）景維只差半個身位，又近了一點....」即使言談間帶着微笑，陳一樂依然堅定，希望未來趕上隊友的腳步。