世界盃2026｜美國分組收官戰星光熠熠　畢彼特狄卡比奧群星齊觀戰

結主隊美國在美加墨世界盃D組最後一輪分組賽對土耳其在洛杉磯球場進行，在這個荷里活巨星「巢穴」上演，再次吸引名人明星空群而出，曾被大量媒體誤認出席美國開幕禮的男神畢彼特（Brad Pitt）今次真是大駕光臨，還與《搏擊會》（Fight Club）的拍檔愛德華諾頓（Edward Norton）結伴觀戰。

這場有逾7萬觀眾入場的比賽，非常考大家眼力。由於美國篤定首名出線，土耳其已提早出局，雙方今場開放對攻下帶來5個入球，不過觀眾席同樣吸引，分散大家注意力去「數星星」。除了畢彼特和Edward Norton還有哪些名人、明星和體育界傳奇到場？



電影《搏擊會》兩位主角畢彼特與愛德華諾頓久別同框，相談甚歡。（X）

《搏擊會》雙主演同框引熱議：是要開拍續集嗎？

大量重量級名人身影出現在看台上，電影《搏擊會》兩位主角畢彼特與愛德華諾頓久別同框，相談甚歡，直播鏡頭不時捕捉住肉緊觀戰、穿上美國隊Polo恤的畢彼特。不少網民均主觀希望他們是在商討開拍電影續集。

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧再次亮相。（X圖片）

里安納度狄卡比奧再入場 賓艾佛力Jessica Alba包廂觀戰

美國賽區開幕禮及美國首場分組賽對巴拉圭已曾出席的另一荷里活男神里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）亦再度登場，他再次低調戴帽現身，甚至嘗試以啤酒杯避開鏡頭。影帝哥連法路（Colin Farrell）身愛爾蘭人，亦穿上美國隊球衣與兒子撐場。

此外賓艾佛力（Ben Affleck）、Owen Wilson、Ashton Kutcher、Mila Kunis夫婦，歌手Jessica Alba等全部在包廂觀戰。

NBA傳奇球星柏賓。（X）

前邁阿密熱火隊球星韋迪與明星太太Gabrielle Union。（X）

美國各大運動傳奇 柏賓韋迪女足兩大傳奇齊集

攝影師這一天真是很忙，演藝界名人以外，美國不同運動的傳奇名將亦紛紛到場。直播鏡頭捕捉到美國女足兩大傳奇Tobin Heath 與太太Christen Press，她們亦在Instagram分享同場跟美國前副總統Kamala Harris和丈夫Doug Emhoff的合照。

NBA傳奇球星柏賓（Scottie Pippen）亦在場，還有前邁阿密熱火球星德韋迪（Dwyane Wade）與明星太太Gabrielle Union。在洛城球隊效力的入場球星，有美式足球聯盟（NFL）洛杉磯公羊明星四分衛Matthew Stafford，以及美國職棒大聯盟（MLB）的道奇投手Blake Snell。

美國女足兩大傳奇Tobin Heath 與太太Christen Press同場跟美國前副總統Kamala Harris和丈夫Doug Emhoff合照。（IG）

美國「第二夫人」觀戰 特朗普將亮相決賽頒獎

美國「第二夫人」Usha Vance今場代表白宮出席，當場內響起美國國歌，全場球員、球迷齊聲合唱，國歌奏畢時，Usha Vance笑容燦爛。

賽前兩日國際足協主席恩芬天奴宣布，美國總統特朗普（Donald Trump）將於7月19日親臨新澤西的世界盃決賽現場頒發冠軍獎盃。

美國「第二夫人」Usha Vance代表白宮出席觀戰，笑容燦爛。（路透社）