長友佑都5戰世界盃亞洲第一人 戴傳奇臂章領日本出線︱世界盃2026

長友佑都（Yuto Nagatomo）39歲了，昔日曾效力國際米蘭的世界級守將，高峰已過，2021年回國效力日職球隊東京FC，上屆以35歲之齡4戰世界盃決賽周，以為已是最後一舞，不料這個較美斯還要大一歲的日本球星繼續衝刺，今屆第5度亮相決賽周。

月前當日本公布26人大軍名單一刻，他緊張地看着直播，當聽到自己名字時長友佑都喜極而泣一幕感動世人。這位日本隊老大哥，頭兩場分組賽均在後備席上未獲上陣機會，來到最後一場對瑞典，終於戴着傳奇臂章後備出場，順利帶領藍武士出線32強。



世界盃2026︱對瑞典一仗，長友佑都今屆首度為日本上陣。（路透社）

長友佑都5戰世界盃亞洲第一人 日本名將看齊各大巨星

由2010世界盃開始，長友佑都一直是日本國家隊的中堅份子，2014、2018、2022世界盃均有入選，今屆第5度入圍大軍，今仗對瑞典披甲上陣，改寫多項紀錄。

歷來只有少數球員曾5度參與世界盃決賽周並均有上陣，德國名將馬圖斯（Lothar Matthäus）是第一人，然後有墨西哥名將馬基斯（Rafael Márquez）。今屆美斯和C朗拿度兩位當代球王均6次出場創新紀錄，同時克羅地亞長青樹莫迪歷、德國門神紐亞加入5屆的行列，今日當長友佑都上陣，他亦加入這個傳奇大軍之中。

世界盃2026︱「墨Sam哥」奧祖亞終獲補回傳奇徽章。（路透社）

5戰世盃今屆可獲傳奇徽章 奧祖亞終獲補回

今屆國際足協（FIFA）推出多款特別的徽章，表揚球員的不同成就，當中5戰世界盃的球員均會獲得一個專屬的傳奇徽章，48支參賽球隊共1284個球員當中，今屆原本就只有美斯、C朗、莫迪歷、紐亞和長友佑都5人擁有。

墨西哥門將奧祖亞今屆第6度入選世界盃大軍，可是他在2006、2010兩屆並無出場，由於FIFA只限5屆均有落場的球員才可獲此徽章，因此「墨Sam哥」最初並未擁有，引發外界熱議。FIFA之後改變主意，為即將退役的奧祖亞補回傳奇徽章，讓他在墨西哥第三場分組賽對捷克時戴上，他再次列作後備，77分鐘後備出場。

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美斯球衣上有幾多個章？ 傳奇章極細緻另一個更罕有

世界盃2026︱長友佑都笑着出場，他對鏡頭指一指這個傳奇臂章。（路透社）

世界盃2026︱長友佑都的「傳奇徽章」。（路透社）

入選一刻喜極而泣 39歲之齡受盡外界質疑

長友佑都今仗仍是後備，到74分鐘當日本與瑞典踢成1：1，長友佑都笑着出場，他對鏡頭指一指這個傳奇臂章，伸出五隻手指，示意自己五戰世盃。他是歷來第一位亞洲球員，能夠5度在決賽周亮相，而且是連續5屆賽事登場，並以39歲零293日創下亞洲球員出戰世界盃的最年長紀錄。他順利助日本守住1：1的賽果，與瑞典各得1分，在C組次名出線，32強硬撼巴西。

年齡成為他的敵人，今次入選亦引來不少質疑的聲音。他得悉入選那刻喜極而泣一幕，既是喜悅亦是如釋重負。年近4旬仍未放棄贏得世界盃的夢想，今仗賽前他表明，「會確保身體狀況夠好，能夠有效阻止對手」，從他在場上的表現，足以教批評者收聲。

長友佑都月前得悉入選日本世界盃大軍時喜極而泣一幕。（截圖）

日本失去隊長遠藤航 「老大哥」長友佑都場外重大角色

日本26人大軍中，半數球員為首度參賽，隊長遠藤航終因傷勢未癒，教練森保一忍痛在最後關頭把他送走。失去這位隊中領袖，亦令長友佑都這位老大哥更加重要。

就算在球場內的貢獻和作用遠不及全盛期，仍不可忽視他在球場以外的巨大影響力。淘汰賽即將面對巴西，他可望繼續在陣中發揮穩定軍心的重要作用。

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