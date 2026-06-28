2026世界盃32強對戰表︱法國勢16強撼德國　阿根廷上籤直入四強？

世界盃2026分組賽結束，淘汰賽賽程亦隨即出爐，32強的焦點對碰首推巴西對日本，不過上線歐洲傳統強隊林立，法國與德國如能過關會在16強對戰。最令人意外的相信是葡萄牙僅以次名出線之下走線極困難，32強硬撼克羅地亞，16強應會遇上西班牙，C朗爭冠之路相當崎嶇。

相反，由於葡萄牙未能首名晉級，阿根廷的走線變得豁然開朗，沒有力足威脅他們的強大對手，一路直入4強看來無太大難度，美斯的衛冕之路相當明朗。



世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢。（01美術製圖）

1. 32強重磅對碰：

巴西對日本／葡萄牙對克羅地亞／荷蘭對摩洛哥

今屆決賽周隨着增至48隊，淘汰賽階段會增加一輪賽事，由32強打起。32強對碰大多都是強弱懸殊，最矚目一仗定是F組次名出線的日本遇上5屆冠軍巴西來一場「師徒大戰」。今屆亞洲球隊在分組賽表現不俗，可是能晉身淘汰賽的只得日本和澳洲兩隊。

由於葡萄牙在K組只能以次名出線，晉級之路變得崎嶇，32強便要遇上克羅地亞這支前屆亞軍、上屆季軍球隊，41歲的C朗與40歲的皇馬舊隊友莫迪歷要展開一場大鬥法。

荷蘭在F組雖以首名出線，但對手同樣不易應付，上屆殿軍摩洛哥在分組賽對巴西發揮甚至「比巴西更巴西」，隨時陰溝裡翻船。

2. 法國德國、西班牙葡萄牙16強大機率對撼

力爭連續3屆入決賽的法國，32強對手是曾1：5大敗予荷蘭的瑞典，不過如能勝出，16強很可能要與德國正面交鋒。

葡萄牙32強對克羅地亞即使能過關，16強很大機會遇上應屆歐國盃冠軍西班牙，實在前路難行。

3. 阿根廷上上籤，直入4強無難度？

葡萄牙跌入次名，最樂見這結果的是阿根廷。32強阿根廷遇上分組賽「神奇球隊」佛得角 ，如晉級16強為澳洲對埃及的勝方。原本8強最大機會遇上葡萄牙，但現在潛在對手變成哥倫比亞、加納、瑞士、阿爾及利亞之中的其中一隊，走線猶如去迪士尼手持Fast Pass直奔4強。

4. 英格蘭籤運亦不錯

一眾強隊法國、德國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、克羅地亞、比利時，以及「非洲之光」摩洛哥在上線「打生打死」，下線形勢相對沒那麼激烈。除了巴西與阿根廷之外，傳統強隊只有英格蘭一隊。英軍籤運不錯，32強對剛果民主共和國，16強的墨西哥對厄瓜多爾的勝方，8強階段才會遇上巴西／日本／挪威／科特迪瓦。

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