烏達夫後備起孖救德國　大齡國腳由丁組掙扎變救星︱世界盃人物誌

世界盃E組賽事，首仗7：1大勝庫拉索的德國，今輪對科特迪瓦陷入苦戰，30分鐘已落後，前線破關無力，主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）60分鐘一口氣換入3個球員變陣，入替穆斯亞拿（Jamal Musiala）的烏達夫（Deniz Undav），上陣8分鐘為德國扳平，補時4分鐘再入一球，領軍2：1反勝，德國兩連勝後提早晉級32強。

數個月前，烏達夫才因正選問題與拿高士文鬧得面紅耳赤，不料這個29歲前鋒今屆成為德國一路奇兵，上場後備上陣帶來1入球2助攻，今場更是贏波功臣，曾堅持「給烏達夫踢正選他也不會入波」的拿高士文，終於改變心意，表明下場可能派他踢正選。

拿高士文的例子，彷如烏達夫足球路的寫照——這個有庫爾德族背景的前鋒，總是在一開始已受忽視，失意之中仍不放棄，每日努力掙扎向上，終用表現讓自己被世人看見。



世界盃2026．人物誌︱烏達夫後備入兩球，領德國提早出線。（路透社）

德國反勝功臣烏達夫 14歲那年因太矮被不來梅放棄

烏達夫的故事，要從那10歲那年說起，獲雲達不來梅看中，離開家鄉阿希姆的球會TSV Achim，滿以為足球路平步青雲，數年後卻因為生得太矮而被放棄。他接受比利時媒體7sur7訪問時憶述，「14歲那年，不來梅告訴我因為我太矮而在球隊沒有將來的時候，我心碎了。」

「不過我沒有放棄希望，17歲時離家加盟德國第4級別球會哈費爾澤（Havelse），一邊練習和比賽，一邊全職工作，在一間工廠每日操作一部鐳射切割機8個小時。」

「每天我約在凌晨4時起床，到工廠上班，然後去練波，晚上大概8時回家……下一天繼續如是。」在這間半職業球會，周薪只得140歐元（約1257港元），「單靠足球的收入並不夠生存，我必須做那份工作維持生計。」

2018年烏達夫效力德丙球會梅彭。（Getty Images）

由德國第4級別球會拾級而上 外流英超失敗收場

待在哈費爾澤3年，轉投同級另一球會布倫瑞克二隊（Eintracht Braunschweig II），一年後微升一級踢丙組的梅彭（Meppen），轉捩點是2020年轉投當時仍在比利時乙組的聖基萊斯聯（Union Saint-Gilloise） 。

烏達夫加盟首季即以17個入球，幫助聖基萊斯聯時隔48年重返甲組，翌季更以25個入球當上比甲神射手，聖基萊斯聯亦曾200日位居榜首，可惜比甲採季後賽制度，終由布魯日封王，烏達夫的亮眼表現漸受注意，隨即在2022/23球季加盟由同一班主Tony Bloom持有的英超球會白禮頓。轉戰英倫並不順利，22場聯賽只入5球，一季後便被外借回德國的史特加。

烏達夫在史特加如魚德水。（Getty Images）

首戰德甲即現光芒 27歲大齡入選國家隊卻受忽視

初戰德甲已收穫18個入球，史特加僅次利華古遜獲亞軍，他的努力終被國家隊看見，從未入選德國青年軍梯隊的烏達夫，2024年3月以27歲之齡首度入選大國腳，友賽法國後備出場。同年夏天獲史特加獲買斷，2025/26球季在德甲再攻入19球，射手榜僅次哈利卡尼，亦為他贏得世界盃一席。

然而德國中場前粒粒皆星，正箭頭有夏維斯、禾達美迪，還有天才橫溢的域斯、穆斯亞拿，還有拿帥愛用的翼鋒辛尼，拿高士文只是烏達夫為後備方案，甚至對他不太重視。

曾遭拿高士文看輕 不斷用入球領德國出線成奇兵

今年3月友賽加納，烏達夫為德國攻入奠勝球後，表明有意爭取正選一席，卻換來拿高士文的警告，聲稱假如烏達夫踢正選根本不能取得入球。他之後承認，回家遭曾任體育記者的太太Lena責怪用詞刻薄得「太過份」，於是應太太要求致電向烏達夫道歉。二人冰釋前嫌，烏達夫繼續用表現讓拿高士文看見，今屆兩戰後備入替取得3入球2助攻，追平喀麥隆名將米拿在1990年世界盃創下、以後備身份在2場比賽的最高入球/助攻紀錄。

兩個入球助德國反勝科特迪瓦，賽後拿高士文緊緊擁抱烏達夫。二人的身高差距相映成趣，其實烏達夫也有1.79米高，只是站在身高1.9米的拿帥身邊看似嬌小而已。為德國上陣僅11場已攻入9球，效率之高連曾經認定他不能踢正選的拿高士文亦改變主意，當被傳媒問到德國最後一場分組賽對厄瓜多爾烏達夫是否有機會踢正選，這位少帥回應：「絕對有。之前我已說過，我們討論過很多不同方案。我為什麼要破壞他的走勢？他兩次後備入場，兩次均取得入球。」

德國連續兩屆分組賽出局 今屆兩連勝提早晉級32強

世界盃4屆冠軍德國自2014年在巴西封王，2018、2022連續兩屆分組賽出局，今屆決心求變下，由少帥拿高士文掌舵，他初時縱看輕烏達夫，但看到對方的表現亦從善如流。事實上，拿高士文只較烏達夫大9歲，難免有點年少氣盛，幸而他並未堅持己見，與烏達夫修好關係，領德國2戰皆勝提早晉級32強。

烏達夫亦成為自高路斯在2002世界盃決賽周以來，首為在頭兩仗均能為德國入球的前鋒。

世界盃2026．人物誌︱烏達夫獲選今仗最佳球員。（Getty Images）

雅茲迪族首人代表德國登大舞台 他讓庫爾德人被看見

今場不止是德國和烏達夫的勝利，他的父母皆為庫爾德人，這個人口達3000至4000萬的無國之民，散落歐亞各地，在歐洲主要落戶土耳其。烏達夫雙親來自雅茲迪（Yazidi）一族，他的祖父輩流落土耳其，1980年代雅茲迪人在土耳其受政治及暴力威嚇，紛紛轉居德國避險，當中包括烏達夫的父母。

基於各種原因，部份庫爾德人為達政治目的走上極端之路，這些庫爾德武裝份子在歐美各地廣泛被認定為恐怖份子，然而他們只是當中少數，還有大量庫爾德平民百姓只求安穩，烏達夫作為歷來首個庫爾德雅茲迪後代為德國參加大賽，有助一班默默耕耘的雅茲迪族人洗脫污名。

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