世界盃2026｜加拿大教練馬殊激讚球員國家英雄　遭漏判12碼難息怒

加拿大於本港時間周一（29日）凌晨3時進行的2026世界盃32強淘汰賽中，以1：0絕殺南非，成為首支晉級16強的隊伍。

加拿大在上半場補時階段錯失爭議十二碼，幸在尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）下半場補時凌空破門。主帥馬殊（Jesse Marsch）賽後大讚球員為「國家英雄」。



今場比賽最大爭議點發生在上半場補時1分鐘，當時加拿大左路發動攻勢，拿耶亞（Richie Laryea）底線企圖傳中之際，被南非守將梅達奧（Khuliso Mudau）從後絆倒，隨後拿耶亞痛苦倒地。

拿耶亞被梅達奧從後絆倒。（路透社）

當值葡萄牙籍球證Joao Pedro Silva Pinheiro未有表示，隊長尤斯達基奧代表球員上前據理力爭，不過球證後退回中圈並示意門球照常開出，VAR亦沒有介入。這記疑似「漏判」令加拿大後備席火冒三丈。半場鳴笛後，主帥馬殊怒氣沖沖欲走向球證理論，幸得中堅摩斯龐比圖（Moïse Bombito）及時阻攔勸解，衝突才未有進一步升級。

馬殊半場時對十二碼判罰極度不滿。（路透社）

為英超及英冠執法逾12季的球證戴維斯（Andy Davies）為體育媒體ESPN作解讀，他表示：「加拿大應獲得十二碼。梅達奧先是碰到了拿耶亞的左腿，隨後兩人雙腿糾纏在一起倒地。梅達奧今次鏟球動作十分笨拙，考慮到鏟球的性質，他與球的輕微接觸在我看來無關緊要。」

不過這個爭議十二碼並未影響最終賽果，尤斯達基奧在下半場補時2分鐘凌空抽射破網，射入全場比賽唯一入球，帶領加拿大隊史首次殺入16強。這場勝仗亦打破了中北美洲球隊自2014年以來，無法在世界盃淘汰賽階段再晉級的宿命。自當年哥斯達黎加在16強以互射12碼淘汰希臘晉級8強後，再沒有中北美洲球隊能在淘汰賽第一輪後再進一步。

由上半場的狂怒到完場後的狂喜，坐過山車般的馬殊在賽後早已將不快拋諸腦後，他向球員發表了一段激情澎湃的講話，被現場麥克風清晰收錄：「想想我們一起走過的兩年。想想我們是如何強調要堅持計劃，堅持想要成為的樣子，踢得積極主動，發揮出最佳水平的。你們展現出了你們的品格。你們是加拿大的英雄！加拿大的英雄！你們是未來所有從事這項運動的加拿大孩子們的英雄！這項運動因為你們而擁有美好的未來。」

加拿大在16強將遇上荷蘭與摩洛哥勝方，比賽在本港時間7月5日凌晨1晨舉行。

世界盃2026｜32強淘汰賽走線圖