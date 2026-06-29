世界盃2026｜烏拉圭中場烏加迪左膝重創　曼聯中場補強計劃受影響

烏拉圭中場烏加迪（Manuel Ugarte）在世界盃分組賽最後一輪對西班牙時重創，左膝嚴重受傷，這名曼聯中場十字韌帶斷裂，「紅魔鬼」亦發文慰問這名烏拉圭中場。



烏加迪在分組賽末輪中重傷離場。（路透社）

烏加迪中場烏加迪半場受傷離場，烏拉圭權威傳媒《國家報》透露，烏加迪左膝前十字韌帶斷裂，而曼聯亦發表慰問，「希望烏加迪康復順利，我們全力支持你」。

烏加迪在社交網站發文，表示自己遇上「球員生涯最嚴重的傷病」，表示自己將以更強大的姿態回歸，「（對西班牙）在我們最重要的比賽，遇上嚴重的傷患，看着球賽以這種方式結束，這遺憾將永遠留在我的記憶中。每次跌入谷底都會變得更強大，必須從中汲取正面的一面。」

烏加迪勢缺席下季前半段賽程，對曼聯今夏轉會部署亦是一大打擊。烏加迪於2024年以5080萬英鎊從巴黎聖日耳門加盟曼聯，在奧脫福球場的表現卻未達預期。2025/26球季，烏加迪僅在各項賽事中出戰24次，正選10次，現任主帥卡域克更是將他排除在主力名單之外，原計劃在今個夏天將他清洗，以換取薪資空間重組中場。

不過曼聯可以從FIFA球會保護計劃中獲得一些補償，國際足協文件規定，賠償金額根據球會支付給球員的固定工資計算，每位球員每起事故的最高賠償金額為750萬歐元，每日賠償限額為20548歐元，最長賠償期限為365天。