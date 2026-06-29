世界盃2026｜奧地利阿爾及利亞默契波晉級？　蘭歷克強硬否認

撰文：胡卉忻
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阿爾及利亞在1982年世界盃小組賽出局，當年西德以1：0擊敗奧地利，剛好淘汰阿爾及利亞，後世稱為「希洪之恥」。44年後的美加墨世界盃，同樣是阿爾及利亞，與奧地利合演3：3的入球騷，當中兩球在補時階段攻入，結果伊朗遭淘汰出局。
奧地利主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）強硬否認「默契波」的質疑，直指兩軍也是全力爭勝。

奧地利「死過翻生」，最後時刻追和比數，被質疑踢假球。（路透社）

只要阿爾及利亞賽和奧地利，雙方即可攜手出線，直至補時階段再掀高潮，馬列斯（Riyad Mahrez）禁區內93分鐘建功，奧地利的卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）完場前追平，驚濤駭浪地打成3：3，原來有望晉級的伊朗由天堂跌落地獄。

如此劇情，不禁被網民質疑是「劇本」，令人想起44年前的「希洪之恥」。當時西德與奧地利分組賽最後一輪交手，雙方心照不宣踢成1：0，賽中多數時間如同「散步」，消極作賽，最終雙方攜手晉級，阿爾及利亞卻被淘汰，當年兩隊主角44年後再重遇。

世界盃2026｜奧地利阿爾及利亞補時鬥入波　3：3攜手出線踢走伊朗
蘭歷克否認假球論。（路透社）

面對鋪天蓋地的陰謀論，奧地利領隊蘭歷克強硬開火，直斥相關言論極其荒謬，指球賽的峰迴路轉，連電影大師希治閣（Alfred Hitchcock）都寫不出。

「大多數人預期比分是0：0或1：1。最終比數是3：3時，絕對沒有人可以假設這是一個協議，特別是我們在最後90秒所目睹的一切。如果在比賽還剩3分鐘時，有人告訴我會發生這樣的事，你賽前一定會說他發癲。」

蘭歷克強調，最後15分鐘兩隊球員都在拼命爭勝，足見雙方球員不滿足於和局：「沒有人會同我講，到第93分鐘突然計劃：『讓我們再入一球吧。』這根本是不可能預先操縱的失控場面。」

蘭歷克表示，如果有人提前同他說會發生這樣的事情，他會覺得對方發癲。（路透社）
截至香港時間6月28日12:30。（01美術製圖）
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