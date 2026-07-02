民主剛果主帥輸波後再迎心碎一幕　被當眾宣布父親離世｜世界盃

剛果民主共和國（DR Congo）在世界盃32強被英格蘭以1：2淘汰，賽後記者會更上演悲痛一幕，大會新聞官在記者會上當眾宣布主教練施巴迪沙比（Sébastien Desabre）的父親離世，施巴迪沙比即時錯愕，繼而離場。



迪沙比出席賽後記者會，向傳媒總結今場32強的表現，豈料剛果民主共和國代表團的新聞官突然中斷記者會，公開透露迪沙比父親離世，並致以深切慰問。

未知迪沙比本身已知悉父親離世，還是在如此場合上驚聞噩耗，但這段影片迅即傳遍社交網站。從影片可見，原本神色平靜的迪沙比，聞訊後面色一沉，甚為驚愕，然後低聲說一句「謝謝」，便轉身離開現場，記者會因而匆匆結束。

剛果民主共和國相隔52年重返世界盃舞台，首度殺入淘汰賽階段，寫下輝煌一頁。雖在先開紀錄下未能擊敗英格蘭，但球隊表現贏盡掌聲，世界各地球迷亦紛紛湧入社交平台，譴責公關團隊對迪沙比的家事處理不當，亦向這名教頭致以深切慰問。

迪沙比今屆帶領剛果民主共和國踢出驚喜，沒想到他的世盃之旅以悲痛一幕結束。（路透社）

賽後驚聞父親離世 迪沙比黯然離場

剛果在賽場上拼盡全力，最終以一球之差憾負三獅軍團。領隊迪沙比隨後出席賽後記者會，向傳媒總結今場表現。豈料會議進行期間，剛果代表團的新聞官突然中斷發布會，公開向迪沙比致以代表團的慰問，透露其父親不幸離世的噩耗。

從現場影片可見，原本神色平靜的迪沙比，在聽到消息的一刻面色一沉，表情瞬間由淡然轉為驚愕，且顯然對於代表團在鎂光燈下、當著全場媒體面前公開宣布至親噩耗的處理方式感到錯愕與不滿。對此，他僅低聲說一句「謝謝」，隨即立刻起身轉身離開現場，記者會亦因而匆匆結束。