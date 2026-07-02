世界盃2026｜挪威16強硬撼巴西　夏蘭特感晉級機會渺茫盼享受比賽

在2026世界盃踢得風生水起的挪威，日前憑藉神鋒夏蘭特（Erling Haaland）在第86分鐘關鍵絕殺，以2：1驚險淘汰科特迪瓦，成功殺入16強。球隊將移師新澤西硬碰巴西。雖然挪威寫下近28年來首度殺入世界盃淘汰賽的佳績，領軍功臣夏蘭特卻在賽後大潑冷水，坦言球隊的晉級機會「微乎其微」。



今屆世界盃已攻入5球，高居射手榜次席的夏蘭特，不僅協助球隊晉身16強，還因外型及人品「出圈」，大受球迷喜愛。今場淘汰賽，他與巴西射手雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）、以及英超老對手加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）的正面交鋒話題十足。

夏蘭特近期場內場外吸引球迷無數。（路透社）

然而，夏蘭特被正面問到挪威淘汰巴西的勝算如何時，他毫不避諱地直言：「機會微乎其微。」

夏蘭特認為：「沒人預料到我們能走到這一步。巴西將在16強等着我們。這將是一場巨大的挑戰。這太不可思議了，現在一切都是額外的收穫。現在我們可以放鬆下來，盡情享受比賽了，因為我覺得我們以後再也不會有這種感覺了。」

夏蘭特謙虛表示挪威淘汰巴西機會微乎其微。（路透社）

挪威曾在1998世界盃分組賽上爆冷以2：1擊敗巴西，從對賽成績看，挪威並非全落下風。如今挪威時隔28年後重回決賽周，與巴西在16強相逢。隊長奧迪加特（Martin Odegaard）對此持樂觀態度，他表示：「我們從小就聽過挪威對巴西的故事，這場比賽一直縈繞在我們心頭。現在我們終於有機會親身參與其中了。這太棒了。世界盃上還有什麼比對巴西更激動人心呢？我們非常期待這場比賽，在足球場上，一切皆有可能，所以我們會看看能更進一步。」

挪威隊長奧迪加特表示一切都有可能。（路透社）

另一個對挪威有利的消息，則是此前代表球隊正選出戰4場的巴西中場盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）於32強對日本時，半場因受傷被換落，賽後診斷為大腿後側受傷，將缺席與挪威一戰。挪威與巴西的對碰將於本港時間7月6日（周一）凌晨4時進行。