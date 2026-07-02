比利時雙星激烈爭吵過後　合力炮製入球瞬間和好︱世界盃2026

正所謂夫妻床頭打交床尾和，杜沙特（Leandro Trossard）與泰利文斯（Youri Tielemans）示範一個球員版——二人初則口角，繼而動武，爭論得臉紅耳熱，之後卻合力為比利時炮製扳平入球，終助球隊加時3：2戲劇性反勝塞內加爾晉級，來個大團圓結局。

2026世界盃32強比利時對塞內加爾一仗，有「歐洲紅魔」之稱的比利時，上半場先失一球，下半場初段再失一球，落後到0：2。隨比賽推移，當時間愈來愈少，這支歐洲強隊已在出局邊緣，然後在下半場70分鐘的「飲水暫停」期暗出現了如鬧劇的一幕。



世界盃2026︱比利時對塞內加爾中途，比利時隊長泰利文斯與翼鋒杜沙特激烈口角。（路透社）

泰利文斯與杜沙特激烈口角 盧卡古再做「和平大使」

隊長泰利文斯與翼鋒杜沙特激烈口角，二人爭論不休，繼而出手推撞，隊友嘗試勸阻無效，要勞煩隊中老大哥盧卡古出手隔開二人，使他們冷靜下來。

這場口角似乎確為比利時帶來一點火花，他們在此之前一直踢來了無生氣。先由盧卡古挺身而出86分鐘接應梅尼亞地波傳中近門抽入，為比利時追回一球。3分鐘後，杜沙特送出一記漂亮傳中，泰利文斯近門接應頂入扳平，兩個嘈交主角合力炮製關鍵一球，二人笑着擁抱慶祝，不久前才面紅耳熱的不快已盡數化解。

世界盃2026︱泰利文斯與杜沙特合力炮製入球，剛才的不快盡解，開心擁抱慶祝。（路透社）

合力炮製扳平入球 領比利時扳平再戲劇性反勝塞內加爾

比利時追成2：2，比賽進入加時，雙方一直找不到致勝球，加時末段泰利文斯博得十二碼，這個維拉中場親自操刀中鵠，領比利時3：2反勝塞內加爾晉級，而泰利文斯這個加時補時5分鐘（120+5）的入球，亦成為世界歷來在比賽中最遲的入球。

3年半前在卡塔爾亦曾發生 今次有個大團圓結局

爭拗事件出現在比利時更衣室，可說是家常便飯。「黃金一代」帶領下，比利時曾在2018世界盃獲得季軍，2022卡塔爾世界盃卻爆出更衣室重大衝突。分組賽次仗0：2不敵摩洛哥後，多個媒體均指出中堅維頓漢（Jan Vertonghen）在更衣室與夏薩特和迪布尼起衝突，要由盧卡古充當「和平使者」制止事件升級。可是之後迪布尼受訪時坦白聲稱「比利時陣容太老」，引來維頓漢不滿並公開反駁。最終比利時在分組賽出局。

3年半過後，維頓漢已退下來，與隊友嗌交的「傳統」卻保留下來，主角換成杜沙特與泰利文斯，巧合的是，盧卡古再次成為隊友間的和事老。

世界盃2026︱比利時教練魯迪加西亞（Rudi Garcia）直言，他根本不知道泰利文斯與杜沙特吵什麼。（Getty Images）

比利時教練：「我連他們吵什麼也不知道，但我喜歡這樣」

比利時教練魯迪加西亞（Rudi Garcia）承認塞內加爾值得獲勝，說起陣中兩員大將的衝突，「盧卡古嘗試令他們冷靜下來，但我喜歡這樣（二人爭吵）。這代表我們有一支很有活力的球隊（a lively team），杜沙特和泰利文斯是比利時兩個主力球員。」

對於二人為了什麼原因鬧交，加西亞直言：「我連他們為什麼爭論起來也不知道，但我喜歡這樣，而我亦喜歡那些當事情不順利時，真的很想改變狀況的球員，他們都非常渴望勝利。」

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

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