世界盃8強形勢及直播賽程︱英格蘭鬥挪威　夏蘭特卡尼神鋒對決

2026世界盃16強已打了一半，夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）率挪威爆冷擊敗巴西，英格蘭亦在哈利卡尼（Harry Kane）領軍下力克東道主墨西哥，兩軍8強對戰，當世兩大神鋒只能活一個。而上線方面，法國會硬撼摩洛哥，重演上屆準決賽戲碼。這兩場8強大戰，均在VIU 99台有免費電視直播。

以下一起看看16強至8強各場戲碼及焦點對碰，並附上每日直播賽程。



世界盃2026｜16強／8強淘汰賽走線圖

截至香港時間7月6日下午。（01美術製圖）

世界盃2026直播賽程／賽果︱16強



7月5日

加拿大 0：3 摩洛哥

法國 1：0 巴拉圭



7月6日

巴西 1：2 挪威

墨西哥 2：3 英格蘭



7月7日

西班牙 Vs 葡萄牙｜凌晨 03:00 Now 618/616台

美國 Vs 比利時 ｜早上 08:00 Now 618/616台



7月8日

阿根廷 Vs 埃及 ｜凌晨 00:00 Now 618/616台

瑞士 Vs 哥倫比亞｜凌晨04:00 Now 618/616台



世界盃2026直播賽程︱8強



7月10日

法國 Vs 摩洛哥｜凌晨 04:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



7月11日

西班牙/葡萄牙 Vs 美國/比利時｜凌晨 03:00 Now 618/616台



7月12日

英格蘭 Vs 挪威｜凌晨 05:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台

阿根廷/埃及 Vs 瑞士/哥倫比亞｜早上 09:00 Now 618/616台



＊免費直播



世界盃2026︱16強餘下4場戲碼：

世界盃2026｜41歲的C朗睇一場少一場，要珍惜機會。（路透社）

1. 西班牙 VS 葡萄牙 41歲C朗大戰18歲耶馬

16強不可錯過的必定是這場兩代球王大戰，帶着祖達遺志上路的葡萄牙，再次以冠軍為目標，可是他們今屆的整體表現令人頗為失望，小組只能次名出線下，前路難行。32強與上屆季軍克羅地亞惡戰下險勝，16強便要硬撼冠軍熱門之一的西班牙。

巴塞隆拿「神童」耶馬兩年前已領西班牙贏得歐國盃，在他領軍下西班牙無疑會稍被看高半線。不過41歲的C朗已用表現證明自己寶刀未老，葡萄牙中前場雲集他和般奴費南迪斯、貝拿度施華、域天拿、利亞奧及祖奧菲歷斯，今屆賽事亦有一個叫祖奧尼維斯（João Neves）的年輕人冒起，只要他們發揮出水準，絕對有力跟狂牛兵團一戰。

缺陣主力：尼高拉斯威廉斯、耶利米賓奴（西班牙）

世界盃2026直播

16強︱西班牙 Vs 葡萄牙｜7.7 凌晨 03:00 Now 618/616台



世界盃2026｜比利時一對活寶泰利文斯和杜沙特上場口角完又合作扳平。（路透社）

2. 美國 VS 比利時 普列錫領軍挑戰「歐洲紅魔」

「歐洲紅魔」比利時今屆表現時好時壞，32強對塞內加爾落後兩球下，泰利文斯和杜沙特兩大主將更當眾激烈口角，不過尾段連追兩球扳平再在加時險勝。他們陣中還有迪布尼、盧卡古和高圖爾斯，陣容球星不少，然而主隊美國今屆表現有驚喜，主帥普捷天奴領軍下踢來進攻爽利，中前場又有具級數的「美國隊長」普列錫坐鎮。

美國唯一隱憂就是狀態大勇的前鋒巴洛根上場領紅，今場停賽未能上陣。不過美國隊竟然名符其實動用「TRUMP CARD」，在總統特朗普要求下，國際足協會長恩芬天奴下令「暫緩」巴洛根的停賽令，引來比利時不滿上訴，暫時未知最終結果如何。

世界盃2026直播

16強︱美國 Vs 比利時｜7.7 早上 08:00 Now 618/616台



世界盃2026｜美斯今屆再次光芒四射。（路透社）

3. 阿根廷 VS 埃及 美斯、沙拿「左腳王」大戰

阿根廷32強對戰今屆「神奇球隊」佛得角，美斯先開紀錄下，卻要戰至加時才3：2擊敗頑強的對手，16強會對埃及，美斯領軍跟球壇當今另一位左腳王、「埃及美斯」沙拿一戰。

世界盃2026直播

16強︱阿根廷 Vs 埃及｜7.8 凌晨00:00 Now 618/616台



4. 瑞士 VS 哥倫比亞

歐洲二線隊瑞士，今屆籤運不錯，小組賽B組對手較弱，擊敗主隊加拿大後首名出線，32強對阿爾及利亞順利再過一關，不過16強迎來硬仗，面對由路爾斯迪亞斯、J洛迪古斯領軍的哥倫比亞。

世界盃2026直播

16強︱瑞士 Vs 哥倫比亞｜7.8 凌晨04:00 Now 618/616台



世界盃2026︱8強戲碼：

世界盃2026｜摩洛哥隊長夏基美。（路透社）

1. 法國 VS 摩洛哥 夏基美領軍挑戰PSG新舊隊友

法國隊16強戰勝巴拉圭的「功夫足球」+矇查查球證，辛苦再過一關，來到8強，對手是更加不易應付的摩洛哥，亦是上屆4強的翻版。

摩洛哥上屆在淘汰賽先後擊敗西班牙和葡萄牙，正是在準決賽不敵法國，終獲殿軍。今屆他們延續黑馬本色，分組賽激戰巴西言和，表現較對方更勝一籌，32強互射十二碼氣走荷蘭，16強3球輕取加拿大，攻守兼備的隊長夏基美狀態一流，他目前效力巴黎聖日耳門，與法國陣中的迪比利、巴高拿、杜伊等均為隊友，昔日亦曾跟麥巴比共事。此外，摩洛哥天才中場小將保亞迪（Ayyoub Bouaddi）和伊沙迪奧普（Issa Diop）都是今年才由法國轉籍，法國面對這班「最熟悉的陌生人」，必有一番惡鬥。

法國5戰累積14個入球，是今屆攻力最強一隊，單是麥巴比一人已入7球，奧士文尼迪比利亦有4球進帳，奧利斯雖未有有球，但有冠絕決賽周的5個助攻。

世界盃2026直播

8強︱法國 Vs 摩洛哥｜7.10 凌晨 04:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台

＊免費直播



世界盃2026｜卡尼與夏蘭特8強交鋒。（路透社）

2. 英格蘭 VS 挪威 夏蘭特卡尼神鋒大激鬥

英格蘭克服海拔2240米的墨西哥「地獄主場」，10人應戰下出線，8強會遇上夏蘭特和奧迪加特兩大英超球星帶領的挪威。夏蘭特5仗入7球，射手榜追上美斯和麥巴比，而卡尼亦已入6球，兩大射手均狀態火熱。而夏蘭特和奧迪加特亦會分別遇上所屬球會曼城、阿仙奴的一班隊友，雙方均非常熟識對方，各為其主力爭出線。

缺陣主力︱停賽：昆沙／英格蘭

世界盃2026直播



8強︱墨西哥 Vs 英格蘭︱7.12 凌晨 05:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台

＊免費直播



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