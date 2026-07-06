世界盃｜杜慈賽後炮轟裁判「不夠格」執法：英格蘭全場被針對

英格蘭在墨西哥的「地獄主場」與主隊經歷瘋狂的90分鐘，最終以3：2險勝墨西哥，殺入世界盃8強。英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）賽後卻炮轟當值主裁判法哈尼（Alireza Faghani）及視像助理裁判（VAR）團隊「未夠格」，直指麾下在比賽中「所有事情都被針對」。



「墨英戰」受雷暴影響延遲一小時開賽，雙方戰意未受影響，合演了叫人驚心動魄的大戰：英格蘭的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在98秒內梅開二度，墨西哥由翼鋒祖利安基洛尼斯（Julian Quinones）窩利抽射破網；英格蘭後衛昆沙（Jarell Quansah）下半場領紅牌，但安東尼哥頓（Anthony Gordon）隨後博得十二碼，哈利卡尼一射中鵠；以為英軍領先3：1十分「穩陣」，豈料哈利卡尼被VAR覆檢輸十二碼，魯爾占美尼斯操刀射入追成2：3；十人應戰的英格蘭在最後20多分鐘頂住墨西哥反撲，最終驚險保住勝局。

英格蘭以3：2險勝墨西哥。（路透社）

英格蘭以3：2險勝墨西哥。（路透社）

英格蘭以3：2險勝墨西哥。（路透社）

英格蘭以3：2險勝墨西哥。（路透社）

英格蘭以3：2險勝墨西哥。（路透社）

英格蘭以3：2險勝墨西哥。（路透社）

英格蘭以3：2險勝墨西哥。（路透社）

英格蘭以3：2險勝墨西哥。（路透社）

英格蘭晉級8強，領隊杜慈賽後怒斥裁判團隊的表現：「在這種比賽，竟然安排三個來自南美洲的裁判負責VAR。VAR去推翻判決，但那個十二碼真的算是『清晰及明顯的錯誤』嗎？當然不是。裁判原本都沒判犯規，他們卻去推翻。裁判水平不夠，第四裁判也不夠格。」

英格蘭主帥杜慈七情上面。（路透社）

英格蘭主帥杜慈七情上面。（路透社）

英格蘭主帥杜慈七情上面。（路透社）

談到球員表現，杜慈為球隊感到驕傲：「我為球員的意志和態度而驕傲。來到32強、16強，不勝無歸，我們專心致志克服所有困難。」

英格蘭晉級8強，將與由夏蘭特領軍的挪威爭奪4強席位。

（路透社）

（路透社）

（路透社）

世界盃2026最新消息：