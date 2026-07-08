世界盃｜比寧咸「變身」倫敦新地標 車站易名致敬即成打卡熱點
撰文：凌慧琳
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英格蘭中場比寧咸（Jude Bellingham）在16強對墨西哥一戰於兩分鐘內梅開二度，成為晉級英雄，就連英國鐵路系統Thameslink的其中一個車站Bellingham，也將短暫易名為「Jude Bellingham」，車站迅即成為打卡熱點。
Thameslink連接倫敦北部Bedford至南部Brighton，全長225公里，沿途共有135個車站，其中位於倫敦東南部的Bellingham，即日起會加上比寧咸的名字「Jude」變成Jude Bellingham，這個名稱會保留至星期一。
負責經營Thameslink的鐵路公司表示，在英格蘭對墨西哥前就已經樹立新站牌，希望為「三獅軍團」加油，沒想到比寧咸真的在比賽中大爆發，原本計劃改名活動只限一天，但因應球迷熱烈反應，於是決定將新名稱延長，希望繼續為國家隊帶來好運。
「墨英戰」在英國時間凌晨兩點開賽，但依然吸引數以百萬球迷通宵見證。晉級之後，比寧咸受訪時向球迷開玩笑：「傳訊息給你們的老闆說，你們今天不回去上班了，就這麼簡單！」英格蘭對挪威的8強戰將於香港時間周日（12日）凌晨5時舉行，哈利卡尼對夏蘭特的神鋒大戰，全球球迷都引頸以待。
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