世界盃｜比寧咸「變身」倫敦新地標　車站易名致敬即成打卡熱點

英格蘭中場比寧咸（Jude Bellingham）在16強對墨西哥一戰於兩分鐘內梅開二度，成為晉級英雄，就連英國鐵路系統Thameslink的其中一個車站Bellingham，也將短暫易名為「Jude Bellingham」，車站迅即成為打卡熱點。



Thameslink連接倫敦北部Bedford至南部Brighton，全長225公里，沿途共有135個車站，其中位於倫敦東南部的Bellingham，即日起會加上比寧咸的名字「Jude」變成Jude Bellingham，這個名稱會保留至星期一。

英國鐵路公司 Thameslink證實，已將位於倫敦東南部的「比林漢姆（Bellingham）」火車站，暫時更名為「Jude Bellingham Station」。（網上圖片）

負責經營Thameslink的鐵路公司表示，在英格蘭對墨西哥前就已經樹立新站牌，希望為「三獅軍團」加油，沒想到比寧咸真的在比賽中大爆發，原本計劃改名活動只限一天，但因應球迷熱烈反應，於是決定將新名稱延長，希望繼續為國家隊帶來好運。

賽後貝林漢姆在受訪時更向球迷開玩笑地表示「傳訊息給你們的老闆，告訴他們你們今天不回去上班了，就這麼簡單」。（路透社）

英格蘭在2026世界盃十六強淘汰賽中以3-2戰勝墨西哥。（路透社）

「墨英戰」在英國時間凌晨兩點開賽，但依然吸引數以百萬球迷通宵見證。晉級之後，比寧咸受訪時向球迷開玩笑：「傳訊息給你們的老闆說，你們今天不回去上班了，就這麼簡單！」英格蘭對挪威的8強戰將於香港時間周日（12日）凌晨5時舉行，哈利卡尼對夏蘭特的神鋒大戰，全球球迷都引頸以待。

鐵路公司透露，原本計劃改名活動只限1天，但因應球隊勝出及球迷熱烈反應極其瘋狂，決定將新名稱延長保留至下周一（13日）。（網上圖片）

世界盃2026墨西哥對英格蘭消息：