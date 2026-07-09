世界盃法國對摩洛哥｜法國今屆入14球冠列強　迪甘斯：要提升效率

法國對摩洛哥｜法國將在香港時間周五（10日）凌晨4時火併摩洛哥，這場世界盃8強大戰正是上屆卡塔爾世界盃的準決賽翻版。雖然摩洛哥有射手沙巴利（Ismael Saibari）缺陣，但法國主帥迪甘斯不敢掉以輕心，賽後強調球隊必須提升進攻效率。

法國Vs摩洛哥｜7.10凌晨4:00｜Viu 99、Now 618/616



法國在今屆世界盃開賽至今，累積14個入球及12個助攻是列強之冠，但迪甘斯在賽前記者會仍提醒麾下要提升進攻效率。他說：「我們的進攻效率本身也不錯，但今仗雙方都火力驚人。有時我們有六個機會只得兩個入球，但有時只得兩個機會卻全數把握，所以我們一定要提升效率。」

（路透社）

法國在16強小勝巴拉圭1：0，不過該仗巴拉圭大踢茅波，幸好全隊都能沉住氣，直至麥巴比射入十二碼，最終將巴拉圭踢出局。迪甘斯表示，摩洛哥與巴拉圭截然不同：「摩洛哥並不像巴拉圭。我們在四年前在4強曾經對壘，他們亦曾參與非洲國家盃決賽，他們在世界盃不是志在參與，而是全力爭勝。」

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在美國特朗普出手要求國際足協（FIFA）撤銷前鋒巴洛根的禁賽令，釀出一輪風波後，法國亦向FIFA申訴，要求撒銷奧利斯對巴拉圭時領得的黃牌，但迪甘斯表示，FIFA已駁回上訴，維持原判。

（路透社）