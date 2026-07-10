世界盃2026｜麥巴比揭12碼宴客原因 夏蘭特迪甘斯指等待時間太長
撰文：胡卉忻
出版：更新：
法國再次兩球淨勝摩洛哥，晉身世界盃4強，法國隊長麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）上半場親自博得12碼，最後卻宴客，賽後他解釋因由。主帥迪甘斯（Didier Deschamps）賽後指等待時間過長，打亂球員節奏，連挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）也有發聲。
法國上半場與摩洛哥互無紀錄，麥巴比個人突破博得馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）在禁區內踢跌，球證直指12碼點，是法國上半場開紀錄的黃金機會。迪比利（Ousmane Dembélé）先持球站在12碼點附近，直到球證驅趕大部分防守球員離開禁區後才將球交給麥巴比。上仗法國亦採用類似做法，避免12碼劊子手受到過多干擾。
正當麥巴比準備主射時，球證再次叫停，從犯規到起腳相隔3分鐘，最後麥巴比主射宴客。「我射失了12碼，因為當時有些混亂。情況很複雜，球證先跟我說那是個12碼，然後又走過來跟我說也許不是。這讓我很困惑，我以前從來沒遇到過這種情況。」麥巴比賽後向傳媒交代事發經過。
法國主帥迪甘斯同樣不滿VAR反複檢查，「一次VAR回放後再一次，花了兩分鐘。我不確定是什麼狀況。麥巴比準備好射門之際再花一點時間，我不想找藉口，但這確實不是一個容易的情況。」挪威神鋒夏蘭特同樣在社交網站發文，「射十二碼等5分鐘太長了。」這則限時動態已不再在夏蘭特的戶口中出現。
儘管麥巴比在上半場錯失了為法國隊取得領先的機會，但他在下半場射入本屆賽事中的個人第8個入球，同時將個人世界盃總入球數推高至20個，來彌補自己的失誤，僅接著又助攻迪比利入球，幫助法國以2：0獲勝，連續3屆晉級世界盃準決賽。法國隊的下一個對手將是西班牙與比利時之間的勝者。
世界盃2026｜夏蘭特拒認晉級理所當然 再玩心理戰稱壓力在英軍世界盃2026｜挪威對英格蘭料高溫下開賽 據報體感溫度達44度世界盃2026｜埃及鋼門連番神救 繼承父親衣缽36年後為國家守大門世界盃2026｜阿根廷史詩式反勝埃及 教練史卡朗尼訪問哽咽匆離場世界盃｜挪威球員陸續生病引擔憂 英格蘭同受傷患困擾出線添變數世界盃2026︱阿根廷對埃及VAR兩大爭議判決 劇本保送美斯入決賽？世界盃2026｜美斯12碼宴客創尷尬紀錄 場上罕有掉淚：我不想離開世界盃2026｜埃及遭阿根廷反勝 主帥哈辛怒轟不公稱FIFA硬留美斯世界盃2026｜瑞士憑互射12碼勝哥倫比亞 奪8強最後一席世界盃球評｜美斯非神 飲水暫停造就自我救贖 阿根廷再演逆轉勝世界盃2026｜阿根廷3：2反勝埃及 美斯再刷新入球紀錄摩洛哥門將「站立撲救」踢走荷蘭 最擅長等待的冷血之男｜世界盃巴洛根事件玷污世界盃 美國女足傳奇：現在大家又開始憎恨我們了世界盃｜國際足協用這條例「放生」巴洛根 英法擬申訴後患後窮