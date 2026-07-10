世界盃2026｜麥巴比揭12碼宴客原因　夏蘭特迪甘斯指等待時間太長

法國再次兩球淨勝摩洛哥，晉身世界盃4強，法國隊長麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）上半場親自博得12碼，最後卻宴客，賽後他解釋因由。主帥迪甘斯（Didier Deschamps）賽後指等待時間過長，打亂球員節奏，連挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）也有發聲。



法國上半場與摩洛哥互無紀錄，麥巴比個人突破博得馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）在禁區內踢跌，球證直指12碼點，是法國上半場開紀錄的黃金機會。迪比利（Ousmane Dembélé）先持球站在12碼點附近，直到球證驅趕大部分防守球員離開禁區後才將球交給麥巴比。上仗法國亦採用類似做法，避免12碼劊子手受到過多干擾。

麥巴比搏到十二碼。（路透社）

麥巴比主罰十二碼質量不高，被撲出。（路透社）

正當麥巴比準備主射時，球證再次叫停，從犯規到起腳相隔3分鐘，最後麥巴比主射宴客。「我射失了12碼，因為當時有些混亂。情況很複雜，球證先跟我說那是個12碼，然後又走過來跟我說也許不是。這讓我很困惑，我以前從來沒遇到過這種情況。」麥巴比賽後向傳媒交代事發經過。

麥巴比曾在賽中要求球證作出解釋。（路透社）

保奴撲出麥巴比十二碼。（路透社）

法國主帥迪甘斯同樣不滿VAR反複檢查，「一次VAR回放後再一次，花了兩分鐘。我不確定是什麼狀況。麥巴比準備好射門之際再花一點時間，我不想找藉口，但這確實不是一個容易的情況。」挪威神鋒夏蘭特同樣在社交網站發文，「射十二碼等5分鐘太長了。」這則限時動態已不再在夏蘭特的戶口中出現。

迪甘斯賽後為麥巴比平反。（路透社）

夏蘭特認為麥巴比射十二碼前等待時間太長。（Snapchat@erling）

儘管麥巴比在上半場錯失了為法國隊取得領先的機會，但他在下半場射入本屆賽事中的個人第8個入球，同時將個人世界盃總入球數推高至20個，來彌補自己的失誤，僅接著又助攻迪比利入球，幫助法國以2：0獲勝，連續3屆晉級世界盃準決賽。法國隊的下一個對手將是西班牙與比利時之間的勝者。

下半場麥巴比將功補過，貢獻1入球1助攻幫助法國晉級。（路透社）

迪比利入球，法國2：0擊敗摩洛哥晉級4強。（路透社）