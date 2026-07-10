世界盃2026｜麥巴比微傷先換走稱無大礙　挫夏基美難過惟落場無情

撰文：胡卉忻
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2026世界盃首場8強大戰，奪標大熱之一法國以2：0力克非洲勁旅摩洛哥，連續3屆闖入世界盃4強。全場焦點除了隊長麥巴比（Kylian Mbappe）射入精彩開紀錄一球並交出關鍵助攻外，他在比賽尾段因右腳踝受傷被換離場，並在後備席冰敷的一幕，一度令法國球迷抹一把汗。幸而，這位皇馬巨星賽後親自為傷情解畫，直言「一切安好」。

今仗麥巴比雖於上半場射失十二碼，但換邊後將功補過。下半場60分鐘，麥巴於禁區邊妙射破網打破僵局，攻入個人今屆世界盃第8個入球，同時將其世界盃總入球數推進至20球，距離歷史紀錄首名的美斯僅差一球。66分鐘麥巴比交出漂亮助攻予迪比利（Ousmane Dembélé）奠定2：0勝局，麥巴比收穫今屆賽事第3次助攻。

法國與摩洛哥8強戰，麥巴比貢獻1入球1助攻。（路透社）

不過，麥巴比於76分鐘突然坐在球場上，隨後被換下。麥巴比坐在後備席時，轉播鏡頭亦交代了隊醫立即對其右腳腳踝進行冰敷。

麥巴比落場即冰敷。（路透社）

麥巴比賽後大派定心丸，稱自己無大礙：「我沒事。腳踝被撞了一下，馬迪達（Jean-Philippe Mateta）比我狀態好，更適合踢最後15分鐘。」到了球隊慶祝環節，已經未見傷勢對麥巴比產生影響。

主帥迪甘斯（Didier Deschamps）亦確認了麥巴比的傷勢：「麥巴比的腳踝有些扭傷，他感覺有些疼。干尼（Manu Koné）的膝蓋也受了些傷，這很正常，比賽接踵而至。」

麥巴比表示會好好恢復，準備下一輪比賽，「我們非常高興。我們知道只有贏球才能真正放鬆。但我們還有很長的路要走。我們知道接下來的路會更加艱難，但我們已經準備好面對一切。」

世界盃2026｜ 法國2：0淘汰摩洛哥先闖4強　麥巴比攻入本屆第8球

麥巴比還在賽後訪問中談及摩洛哥隊長夏基美（Achraf Hakimi），直言場上無感情，只想贏比賽。「當我在更衣室再次見到他時，我會更難過，因為我們又會像普通人一樣，再次成為朋友。但在這裏，我沒有任何情緒。我來這裏是為了贏球，他也一樣。但可​​以肯定的是，當我在更衣室再次見到他時，我肯定會受到影響，因為這裏是我非常親密的朋友。」麥巴比說。

麥巴比直言與夏基美場上無感情，只想贏比賽。（路透社）

兩人昔日在巴黎聖日耳門並肩作戰，私交甚篤，即使麥巴比轉投皇馬後，兩人亦經常互傳信息，甚至連度假都形影不離，去年麥巴比更曾親赴摩洛哥支持老友出戰非洲盃。不過日前當夏基美被問及他和麥巴比的友誼時，夏基美對外表示他們只是隊友，不是朋友。

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