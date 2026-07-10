世界盃2026｜英格蘭防線添傷兵　古希大腿疑有傷　昆沙遭加監

與挪威爭奪世界盃4強席位前，英格蘭接連傳出壞消息，上仗對墨西哥領紅的昆沙（Jarell Quansah）未能上訴，需要停賽兩場。另外，英軍中堅馬克古希（Marc Guehi）大腿疑似有傷，中場大將迪格蘭賴斯（Declan Rice）亦腸胃不適。



昆沙鐵定無緣8強戰及英格蘭晉級後的凖決賽。（路透社）

昆沙在上場對墨西哥時，一次粗野攔截踢中加拿度（Jesus Gallardo）的腳脛，領紅被逐。美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）早前領紅，最後紅牌成功打甩，引起軒然大波。

昆沙剷球時不慎順勢踢中加拿度小腿，球證出示紅牌將昆沙罰落。（路透社）

英軍方面隨即上訴，爭取昆沙的紅牌停賽推遲至世界盃後執行，但FIFA紀律委員會認為昆沙是的攔截是「嚴重犯規並危及對手安全」，再追加停賽一場，根據賽事規則，沒有途徑可以對禁賽提出異議。換言之，昆沙需要坐波監兩場，最快在決賽或季軍戰復出。

英格蘭隊友對昆沙無緣8強及可能到來的凖決賽感到遺憾，沙卡（Bukayo Saka）表示：「我剛知道這件事，當然非常令人沮喪，但事情就是這樣。我們必須接受，適應並做好準備。我不知道該如何評價巴洛根紅牌這件事，這是FIFA的決定。」尼高奧萊利（Nico O'Reilly）認為只能接受現實：「我為他感到難過，他也不高興，但決定已經做出，他也接受了。」

英格蘭球員當場向球證表達判罰過重的想法。（路透社）

英格蘭防線狀況不少，列斯占士有傷在身，未知能否趕及復出，昆沙被罰停賽，如今防線再添壞消息，中堅馬克古希戰畢對墨西哥一仗，大腿後肌疑似有傷；迪格蘭賴斯同樣抱恙，據報腸胃不適，兩人周三（8日）未有隨隊訓練

面對又一個打擊，杜慈（Thomas Tuchel）只能寄望於列斯占士（Reece James）及時傷愈復出來緩解「右閘荒」。