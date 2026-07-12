夏蘭特賽後稱「可直接放假」　受制FIFA假期法例能否訪港成疑問

夏蘭特的世界盃之旅隨着挪威以1：2不敵英格蘭而止於8強，向來樂天知命的他賽後說，過去六周充滿不同感受和壓力，「現在可以放假了」。

他的行程可說是目前香港球迷最關心的事。他效力的曼城將於8月1日在啟德主場館參與「香港足球盛會」，火併意甲的國際米蘭，然而「挪英戰」與該場表演賽只相隔20天，不符國際足協（FIFA）規定球員在球季之間必須享有21天假期的「勞工法例」。

《01體育》向「香港足球盛會」主辦方TEG查詢。對方回覆表示，「全力支持保障球員福利的措施」，個別球員能否上陣或是否列入訪港名單，將由其所屬球會決定，賽會在各球會出發前將確認隨隊球員名單。

除了夏蘭特，英格蘭隊長哈利卡尼所屬的拜仁慕尼黑，今年夏天亦會訪港，在8月7日於啟德主場館硬撼阿士東維拉，由於英格蘭即使4強落敗亦要踢香港時間7月19日上演的季軍戰，兩場比賽相隔同樣不足21日，哈利卡尼能否訪港，同樣是一大問號。



夏蘭特與哈利卡尼能否訪港，成為疑問。（路透社）

夏蘭特在「挪英戰」的賽後訪問中表示：「與『挪威』這個名字一起晉級世界盃8強，之後就直接放假，真好，我過得非常愜意。」回顧如夢似幻的世界盃旅程，夏蘭特以五味雜陳形容，「充滿各種感受，也壓力滿滿」，不過他認為對整個挪威來說收穫豐富：「我們向世界展示了挪威，譬如球隊的實力、獨特的『維京划船』等，這些都令我很感動。我相信我們改變了挪威，事實上挪威正在逐步逐步建立自己的東西，今次世界盃能夠鼓勵挪威的新一代，我們充滿各種可能性。」

儘管8強止步，但夏蘭特無疑是今屆世界盃最耀眼的球星，由賽前一則令全球爆笑的王老吉廣告開始，平時較少留意足球的網民也開始對他「起底」，特別是他充滿友愛和貼地的一面，深受世人喜愛。香港球迷能否於8月1日的「香港足球盛會」一睹他的真面目，開始成為社會焦點。根據FIFA條例，球員在每個球季之間必須享有21天假期，然而在香港時間7月12日凌晨舉行的「挪英戰」與8月1日的「香港足球盛會」之間，只得20日休息，夏蘭特能否上陣、甚至會否隨曼城訪港與球迷見面，成為疑問。

夏蘭特的世盃之旅告終，他賽後表示將直接放假。（路透社）

《01體育》就此事向賽會查詢曼城的訪港陣容，賽會表示目前仍等待訪港球會落實訪港名單，對於香港球迷最為關心的夏蘭特，賽會表示：「夏蘭特是世界足壇最偉大的球員之一，挪威隊昂然殺入八強，不論對夏蘭特個人、挪威足球甚至整個足球界而言，都是一項了不起的成就。正因這項成就，與所有其他世界盃參賽球員一樣，他必須遵守FIFA規定的強制休息期 —— 這是一項我們全力支持的球員福利措施。」賽會強調，個別球員能否上陣或是否列入名單，將由其所屬球會決定，目前已跟各個球會聯繫，將在球隊啟程前落實隨隊球員名單。

今屆世界盃令夏蘭特爆紅。（路透社）

兩年前國際邁亞密訪港，美斯和蘇亞雷斯等均沒有落場，政府應否在球星缺陣下仍對主辦方發放資助，成為社會焦點。「香港足球盛會」主辦方表示，賽會嚴格遵守香港特區政府及大型體育活動事務委員會所訂立的營運、安全及賽事標準。回顧「美斯風波」，政府資助1,600萬港元邀請國際邁亞密球隊訪港，與港隊在香港大球場合演表演賽，惟隨隊來港的美斯及蘇亞雷斯等均未上陣，引發全場球迷噓聲，主辦方Tatler最終撤回資助申請。

至於英格蘭隊長哈利卡尼，其效力的拜仁慕尼黑將於8月7日在香港與阿士東維拉合演季前熱身賽，即使英格蘭在4強不敵阿根廷，也要踢香港時間7月19日凌晨5時上演的季軍戰，與該場熱身賽之間肯定不足21日，他能否與香港球迷見面，同樣充滿疑問。