碧咸全家總動員撐英格蘭獨欠他　15歲幼女亭亭玉立︱世界盃2026

「萬人迷」碧咸（David Beckham）在世界盃2026「老是常出現」，身為美職聯球隊國際邁亞密班主之一，美國猶如他的「地頭」，英格蘭8強大戰挪威前夕，這位前英軍隊長特別到訓練場探班為師弟打氣，到比賽當日，更是全家總動員，太太Victoria，兒子Romeo、Cruz和幼女Harper齊齊出動，當然已公開與家人決裂的長子Brooklyn再次缺席。



世界盃2026︱碧咸全家總動員撐英格蘭，長子Brooklyn繼續缺席家庭活動。（路透社）

碧咸全家總動員撐英格蘭 再次獨欠長子Brooklyn

比賽在邁阿密球場上演，就算不是碧咸的球會主場Nu Stadium，也是他熟悉的「地頭」。碧咸賽前一如慣常神情輕鬆，笑着向鏡頭打招呼，不過今場事關英格蘭命途，他看得特別投入，尤其挪威在36分鐘先開紀錄，形勢不利的時候，不禁看得皺眉。

隨着比寧咸半場補時為三獅軍團扳平，之後加時再攻入奠勝球，碧咸在看台上愈來愈風騷，開心見證英軍繼2018年後，再次置身世界盃準決賽。賽後碧咸擁着兩兒開心跟隨全場英格蘭球迷一起高唱《Wonderwall》和《Hey Jude》，他賽後在Instagram分享：「在邁阿密一個奇妙時刻，我為球隊晉身世界盃準決賽感到自豪，而能夠跟家人一起慶祝更是格外珍貴。多謝英格蘭，帶給我們的國家這些特別時刻。」

碧咸一家為英格蘭激動慶祝，只有冷靜的Victoria是例外。（IG）

兩子不同年代英格蘭球衣極搶鏡 兩件戰衣均有故事

碧咸與家人坐在包廂觀戰，兩個兒子分別穿上英格蘭不同年代主場白色戰衣，特別搶眼。Romeo身上那件是最新版本，仔細一看，更是英格蘭6月10日友賽哥斯達黎加的球員落場版，他穿上的17號屬於阿士東維拉中場摩根羅渣士（Morgan Rogers）。二人常常一起出席時裝相關活動，老友鬼鬼，相信是Romeo賽前隨爸爸和弟弟到英格蘭訓練場探班時，獲這位好友相贈的禮物。

Cruz穿的那一件7號球衣更是經典，那是2004年版本，當年他爸爸碧咸以英格蘭隊長身份，穿著同款的7號球衣領軍出戰歐洲國家盃，當時Cruz尚未出生。不過他的出生日期為2005年2月20日，換言之爸爸出戰04歐國盃期間，他已在媽媽腹中，Cruz是否因為這個原因才選擇這個版本就只有他才知道了。

碧咸15歲幼女Harper亭亭玉立。（IG）

15歲幼女Harper亭亭玉立

不過包廂中最受注目的，絕對是碧咸身邊的金髮美少女。不經不覺，碧咸家那個備受萬千寵愛的幼女Harper，漸漸去掉嬰兒肥，如今已亭亭玉立。

她剛剛在英軍對挪威大戰前一天15歲生日，爸爸碧咸在Instagram分享女兒從小至今多張不同階段照片，「我家漂亮的女士今天15歲生日，你是完美的女兒，甜美，善良，一個擁有最佳個性的可人兒，就如爹地一樣。我們很愛你，我們在人生中能擁有你，實在太幸運。」神奇的是，這個寵在掌心的小公主，小時候酷似媽媽，但愈大愈似爸爸。

碧咸祝賀女兒Harper15歲生日。（IG）

隨着英格蘭晉級4強，相信碧咸一家還有機會再次總動員（Brooklyn除外）捧場。