比寧咸起孖領英格蘭出線　賽後累極被夏蘭特一抱入懷︱世界盃2026

2026世界盃8強英格蘭對挪威的大戰，夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）與比寧咸（Jude Bellingham，又譯：貝林漢姆）這對好朋友各為其主，場上互動不多，直至夏蘭特下半場一度對球證判決大為不滿，比寧咸立即上前嘗試平息好友怒火。

結果挪威今場即使先開紀錄，比寧咸上半場補時及加時梅開二度，領英格蘭過關入4強。賽後二人再次緊緊擁抱祝福對方，夏蘭特更再次表達對比寧咸的欣賞之情。



世界盃2026︱比寧咸領英格蘭加時擊敗挪威，賽後被夏蘭特擁入懷中。（路透社）

比寧咸起孖領英格蘭挫挪威 賽後與老友夏蘭特溫馨互動

哈利卡尼（Harry Kane）與夏蘭特的一場神鋒對決，在兩人均供應有限下，未能如願上演。上半場36分鐘，挪威翼鋒舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）左路一記半傳半射變成「世界波」，英格蘭危難之際，比寧咸再次挺身而出，先在上半場補時為英軍追平，戰至加時初段再入一球，連續兩場淘汰賽梅開二度，領軍再次力壓強敵出線，晉級4強。

比寧咸今仗光芒四射，可是今場在超過攝氏30度高溫下搏到盡，加時階段嚴重抽筋，終在111分鐘被換出。他的老友夏蘭特亦同病相憐，較他早5分鐘已被換出。當比賽一完，二人緊緊相擁，並把握機會匆匆交談數句。有趣的是，屬於勝出一方的比寧咸，累極下被夏蘭特擁入懷中，挪威人輕撫老友的後尾枕，看來好像反過來安慰着比寧咸。難道英格蘭中場為自己的入球踢挪威出局，而對老友感到內疚？

夏蘭特：「人人都想要比寧咸，英格蘭真夠運！」

夏蘭特就連賽後接受在場記者訪問，亦再次提及老友，說着外界對比寧咸入球不足的批評時，認為對方不應受到如此對待，「我認為他是世上最佳球員之一，即使是個中場球員，一樣能夠取得入球、成功扭過球場上的每一個人。我對他只有讚賞，認為他真是了不起。」即使早已不是球會隊友，亦為不同國家隊上陣，夏蘭特仍在維護對方。

「英格蘭真是夠運，皇家馬德里真是夠運，因為所有人都渴望比寧咸在他們的球隊當中。」今次已非夏蘭特首次慨嘆，他跟比寧咸不在同一球隊，之前他已說過很想念與對方並肩作戰的日子。

世界盃2026︱比寧咸今場梅開二度，再次領英格蘭艱苦出線。（路透社）

比寧咸對杜慈批評不以為然 向隊友、對手齊致敬

至於比寧咸方面，並未公開提到夏蘭特，對於英格蘭主帥杜慈聲言球隊今仗表現不佳，比寧咸不以為然地回應，「杜慈說我們踢得不好？是啊，沒所謂吧，那是場艱苦的比賽。所有球員均承受了一趟苦差，我為所有參與其中的球員致以敬意。」

杜慈縱不滿球隊整體發揮，但當說到比寧咸這位贏波功臣，仍不得不說了句：「他每場也做得到，世界級。」從墨西哥2240米高源上的阿茲特克球場，到邁阿密的30多度高溫，比寧咸均能發揮巨星本色，一次又一次在關鍵時刻用入球拯救英格蘭，連帶將老友所屬的挪威踢出局。比寧咸在英格蘭今屆6場賽事全數正選上陣，3場分組賽2入球1助攻，16強對墨西哥、8強對挪威均梅開二度，進一步奠定世界級球星地位。

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