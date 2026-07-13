世界盃｜耶馬「法國怕西班牙」言論爆口水戰　皇馬新人干拿迪反擊

2026世界盃準決賽，「狂牛兵團」西班牙與「高盧雄雞」法國狹路相逢。賽前，西班牙神童拉明耶馬（Lamine Yamal）高調向法國隊下戰書，直言「法國應該害怕西班牙」。剛轉投皇家馬德里的法國防線球員干拿迪（Ibrahima Konaté）正面回擊，表示法國隊需要保持謙虛，少受外界干擾。



西班牙在8強擊敗比利時後，陣中主力拉明耶馬隨即展開心理戰，翻出近兩年西法大戰的舊帳，包括2024歐國盃、2025歐國聯4強淘汰法國，豪言強隊法國應該會畏懼西班牙。

耶馬賽前玩心理戰：法國應該怕西班牙。干拿迪回應法國保持謙虛，少受外界干擾。（路透社）

法國後衛干拿迪剛成為「銀河艦隊」皇家馬德里新血，他表示加盟皇馬如夢一樣不可思議。現在他將於去新東家報道前，先在國家隊與死敵巴塞隆拿天才耶馬交手，干拿迪在賽前接受傳媒訪問時拒絕火上加油：「我們不會關注賽前所有的言論，我們不應該害怕任何人。重要的是保持謙遜態度，不要落入那種陷阱，尤其是在這種時候。他想說什麼就說什麼吧。我們會盡全力備戰這場比賽，我希望比賽結束後，結果會對我們有利。」

干拿迪強調，法國的防守焦點絕不會只放在耶馬一人身上，球隊並無制定針對戰術，「西班牙是一支非常優秀的球隊，擁有許多傑出的個人球員。但我們的目標不是只關注一名球員，因為整個球隊都能對你造成威脅。不僅僅是拉明，而是整支西班牙」。此外，干拿迪亦總結出此前法國兩敗西班牙的原因，直指當時後防線缺乏默契。目前，干拿迪僅在分組賽與挪威一戰中，為法國上陣14分鐘。