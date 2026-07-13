唔交波畀夏蘭特成挪威出局罪人　索洛夫細說決定因由︱世界盃2026

挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）在2026世界盃受盡全球人類愛戴，球隊8強出局後，部分不理性球迷將挪威出局歸咎於當球隊仍領先1：0時，在一次攻勢中未有傳球予夏蘭特的另一前鋒阿歷山大索洛夫（Alexander Sørloth）。

不少「忽然球迷」作出無限猜想，指摘索洛夫「不甘於所有鎂光燈集中在夏蘭特一人身上」，因此刻意不傳球予對方云云。負評一發不可收拾，甚至湧至索洛夫和他的另一半社交媒體大量留下仇恨言論以至死亡恐嚇。

索洛夫到底那一腳為何不交波？不如聽聽他當時的心路歷程。



世界盃2026︱索洛夫在一次攻勢未能傳球予夏蘭特，成為眾矢之的。（路透社）

挪威前鋒二打一不傳球予夏蘭特 成球隊出局罪人捱轟

夏蘭特人氣大爆發，令英格蘭對挪威一戰全球矚目。挪威憑翼鋒舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）上半場36分鐘一次左路半傳半射領先1：0。這支北歐黑馬上半場形勢大好，44分鐘再有擴大比數機會，控球在腳的索洛夫與門前的夏蘭特有次二打一的黃金機會，可是他遲遲未將皮球傳到夏蘭特腳下，終在英格蘭守將包圍下起腳並被擋出，浪費入球良機。

不幸的是，僅兩分鐘後英格蘭便由比寧咸扳平，之後雙方未有入球，要加時決勝，並由比寧咸再入一球奠勝。挪威以1：2出局，不少「事後孔明」怪責索洛夫那一球成為比賽的轉捩點云云，網上負面評論無限發酵，部分人不斷以種種令人髮指的幻想來解釋索洛夫為何當時不傳球。

世界盃2026︱索洛夫與夏蘭特。（路透社）

索洛夫細談當時心路歷程 未能做得更好的悔恨

踢過足球的人相信都會明白，在球場電光火石之間，世上無人能夠在球場上每個決定均正確無誤，索洛夫這一次也不例外，他在賽後解釋：「我觸球後抬頭一望，看到史東斯阻擋着傳球路線，於是我再拖了一下，而那是敗筆一着，因為我被動地等待他移位，而不是主動地引他移位。」 他強調，最初的本意確是希望傳球予夏蘭特，只是後來已錯失機會，「在當時的情況，我唯一想做的就是傳球予艾寧（夏蘭特），然後感覺已傳不到，唯有起腳射門。」

索洛夫向挪威媒體《VG》直言，「很沉重，這些正是你希望能夠做得更好的事情。我知道未來還會有新的機會，但發生在最大的舞台、我們有機會闖進世界盃4強，自然地會感到很沉重。」

世界盃2026︱史東斯老路縱橫，迫使索洛夫犯錯浪費入球良機。（路透社）

英格蘭守將史東斯老路縱橫 迫使索洛夫犯錯

30歲的索洛夫並非無名之輩，出國後從荷甲、英超、德甲踢到西甲，目前效力馬德里體育會，77次為挪威國家隊上陣攻入26球，而且別忘記他在球會慣常踢中鋒位置，他與夏蘭特同樣身高1.95米，在國家隊為遷就對方，才改踢翼鋒。

這一球他當然可以處理得更好，不過與其過份怪責他，不如讚一讚史東斯實在防守得好，才能迫使索洛夫在一次黃金機會下無法傳球，最終只能勉強起腳，並失去擴大比數的機會。

世界盃2026︱挪威隊長奧迪加特力撐索洛夫。（路透社）

挪威隊長奧迪加特霸氣護航：「我不容許任何人怪責他」

挪威上下均諒解索洛夫的失誤，隊長奧迪加特率先霸氣為他辯護，「我不容許任何人怪責阿歷山大（索洛夫），人們只記着最後那次機會，但我記得他在整屆賽事為球隊所做一切，一次決定並不能為一個球員下定義。」

教練蘇巴根（Stale Solbakken）承認，「那是領先2：0的大好機會，不過那就是比賽中的細微差距。」

索洛夫女友Lena公開針對二人的仇恨留言，呼籲大家留言前「停一停，想一想。」（IG）

網民湧至索洛夫社交媒體帳戶 女友Lena公開仇恨留言

躲在電腦前的「冷氣軍師」，不少卻不明白這個道理，不止索洛夫，連帶他的女友Lena Selnes，均在社交媒體帳戶收到大量仇恨留言， 部分甚至叫他們去死，Lena在Instagram限時動態發文感言：「世界盃和足球帶來大量快樂，同時也有大量憎恨。我真的完全不想理會它，但當我看到這種留言，感到不得不發聲。」

Lena分享一張有7個給她或索洛夫仇恨留言的IG截圖，有的叫索洛夫去自殺，有的叫他們殺害對方，並說道，「無論遇上什麼情況，希望每個人在作出這種留言前能想一想。」

索洛夫與女友Lena。（IG）

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