世界盃｜瑞士埃及主帥齊轟球證偏幫阿根廷　美斯挫英格蘭後回應了

【足球】有人近期認為阿根廷在本屆世界盃得到裁判照顧，甚至受到國際足協偏袒。對此，阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）回應，球隊能夠一次次在比賽最後時刻逆轉，靠的是冠軍球隊應有的底藴，僅此而已。



在香港時間星期四（7月16日）的世界盃準決賽中，阿根廷在第85分鐘前仍以0：1落後於英格蘭，但最終連進兩球，以2：1逆轉取勝，與西班牙會師下星期一（20日）的世界盃決賽。

阿根廷足球隊隊長美斯。（Reuters）

世界盃準決賽阿根廷2：1挫英格蘭比賽精華：

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這場勝利讓數以萬計的人湧上布宜諾斯艾利斯街頭歡慶，也再次展現了「潘帕斯雄鷹」驚人的逆轉能力和頑強意志。如今，他們距離連續兩屆奪得世界盃冠軍只差一場勝利。

此前，阿根廷曾在32強和八強中，通過加時賽擊敗佛得角和瑞士；在16強面對埃及時，他們在常規時間還剩11分鐘時仍以0：2落後，卻最終不可思議地以3：2完成逆轉。

瑞士埃及主教練 批評裁判執法偏袒

不過，瑞士和埃及主教練都批評了裁判的執法。埃及主帥賀森哈辛（Hossam Hassan）甚至說，有足球既得利益集團偏袒美斯和阿根廷，而埃及正是受害者。

埃及主帥賀森哈辛。（Reuters）

這些言論進一步引發了討論。一些球迷認為，淘汰賽簽表對阿根廷更有利；社交媒體上甚至有人揚言，國際足協（FIFA）希望阿根廷再次成為世界盃冠軍。

在戰勝英格蘭後，美斯說：

過去四年來，我們一直都是最好的球隊，不管你喜不喜歡，也不管別人怎麼說。我們再次證明自己躋身世界前兩名。這證明了我們所做到的一切絕非偶然，也證明了我們並非靠別人施捨。

阿根廷與瑞士一戰中的一次判罰，再次激起了那些認為阿根廷受到裁判照顧的人的不滿。

阿根廷球員美斯。（Reuters）

當時，瑞士球員丹尼杜耶（Dan Ndoye）在第67分鐘將比分扳成1：1。隨後，阿根廷中場里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）因對安保路（Breel Embolo）的一次剷截被出示黃卡。

然而，視頻回放顯示，安保路在里安度柏利迪斯與他發生身體接觸之前就已經倒地。由於安保路此前已經領了一張黃卡，因此兩黃一紅被罰下，瑞士只能以10人應戰，最終輸球。

瑞士球員安保路因對阿根廷球員里安度柏利迪斯犯規而被罰下。（Reuters）

賽後，瑞士主教練耶堅（Murat Yakin）說：

我們因為一條在我看來完全無法接受的規則受到了懲罰，以這樣的方式被淘汰令人非常痛苦。我認為我們今天不應該遭遇這樣的結果，在我看來，我的球員們才是真正的英雄。

與此同時，埃及足總表示，他們「不能繼續保持沉默」，因為他們認為球隊在輸給阿根廷的比賽中遭遇了不公平且帶有偏見的判罰。

阿根廷主帥：比賽都有錄像 要得到「幫助」非常困難

此前，阿根廷隊一直沒有回應關於裁判執法和國際足協的質疑。在之前的記者會上，阿根廷主教練斯史卡朗尼（Lionel Scaloni）甚至建議記者「不要看太多社媒內容」。

阿根廷主教練斯史卡朗尼。（Reuters）

但在戰勝英格蘭之後，這支衛冕冠軍終於作出了回應。美斯說：

連續兩屆世界盃打進決賽，是極少有球隊能夠做到的，而我們這支球隊做到了。如果我們輸給了英格蘭，就會有人跳出來說些胡話，但我們沒有給他們這個機會。

阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）承認，自己將比分扳成1：1後的慶祝動作，就是衝着阿根廷的批評者去的。

這名車路士（Chelsea）中場先是雙手攏在耳邊，這個動作在足球場上通常被解讀為向批評者發出挑戰；隨後，他又不斷張開、合攏手指，彷彿在示意他們繼續說。

阿根廷中場安素費南迪斯將比分扳成1：1後做出慶祝動作。（Reuters）

安素費南迪斯說：

外界說了很多，那一刻既有興奮，也有壓抑後的釋放。

史卡朗尼則在準決賽結束後說：「這種關於有人『幫助』我們的說法永遠都會存在，我並不在意。如今有錄像助理裁判（VAR），要想得到幫助是非常困難的，除非判罰明顯得不能再明顯。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】