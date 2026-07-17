世界盃2026｜杜慈否認讓英格蘭退後防守　歸咎球員欠缺控球基因

英格蘭在2026世界盃準決賽以1：2遭阿根廷絕殺反勝，無緣躋身決賽。賽後，領隊杜慈（Thomas Tuchel）因戰術保守及換人調動失當，惹來英格蘭名宿及球迷狂轟。面對排山倒海的批評，這位德國籍教頭日前接受訪問時為自己辯解，否認主動指令球隊退守之餘，更將出局主因歸咎於球員體力透支，以及英格蘭足球根深蒂固的「控球基因（DNA）缺失」。不過，杜慈強調自己絕不退縮，100%會履行合約留任，帶領三獅軍團征戰2028歐國盃。



縮後防守非本意 有叫後備將陣型「推前」

英格蘭在準決賽憑哥頓（Anthony Gordon）在55分鐘先開紀錄，形勢一度大好。然而杜慈接連換入丹恩（Dan Burn）、奧萊利（Nico O'Reilly）等守將，縮後防守，隨即被阿根廷圍攻，最終於85分鐘及補時階段連失兩球反勝為敗，杜慈隨即因過於保守的防守策略受到猛烈批評。

杜慈否認讓球隊後退防守，已經提醒過球隊將陣型往前壓。（Reuters）

杜慈賽後訪問已經回應過對今場戰術安排「沒有後悔」，以及對相關質疑及抨擊感到驚訝。他在接受《每日電訊報》訪問時，再次為自己辯解，指出換人並非為了後縮，「我們的陣型過於被動。我試圖改進，不是讓5後衛陣型更加被動，而是要更加積極主動，更快地將球傳到邊路，不要讓後防線出現空當。我覺得現在無論什麼陣型都幫不了我們，因為我們太被動了。」

據了解，杜慈在場邊並未下達不斷退守指令，反而極力要求球隊將陣型「推前」，無奈換人效果未如預期。

杜慈揭兩大出局死因：體能耗盡+欠缺控球「基因」

杜慈直言，英格蘭的致命傷不在於陣型，而是球員在高壓下無法保住控球權，這源於足球文化裡的「基因缺失」。

「DNA」是英格蘭足總於2014年提出的概念，為未來國家隊從青年隊開始的培養制定藍圖。框架內其中強調，英格蘭的比賽方式應是主導控球，即使丟失球權亦應該盡早奪回，計劃未來英格蘭球員兼具技術精湛、戰術意識強、身體素質出色、心理素質高等特點。

杜慈認為英格蘭輸球原因是控球少+體能狀況差。（Reuters）

杜慈認為目前英格蘭球員並不具備這些要素，「我認為入球之後，比賽的勢頭就完全逆轉了，控球率也急劇下降。我們再也找不到任何對抗機會，所以我們只能不斷後退。這並非我們原先的計劃，但卻發生了。我認為控球至關重要，這或許不像西班牙、阿根廷或巴西一樣根深蒂固。但控球、掌控比賽和球權是我們面臨的一大難題。」

杜慈直言，英格蘭的致命傷不在於陣型，而是球員在高壓下無法保住控球權。（Reuters）

專家指出，從哥頓入球到安素費南迪斯（Enzo Fernandez）射入第1個入球，長達30分鐘的比賽時間內，英格蘭控球率竟驚人低至12%。而擅長在狹小空間處理球的明奈（Kobbie Mainoo）今屆未獲上場機會，技術型中場菲爾科頓（Phil Foden）更被杜慈排除在大軍名單外。

杜慈表示輸球另一個原因是英格蘭體能狀況不佳，「我們在體能方面也承受了很大的壓力，整個錦標賽期間，我們都要忍受高溫、高山症等等。最終，這些都讓我們付出了沉重的代價。我們竭盡全力，但還是不夠。」除此以外，英格蘭傷兵名單不斷滾動刷新，包括賴斯（Declan Rice）、列斯占士（Reece James）、沙卡（Bukayo Saka）和傷退的利夫拿文度（Tino Livramento）等主力球員都在今屆賽事中受到傷病困擾。

今屆英格蘭陣中部分主力球員受到傷病影響。（Reuters）

杜慈大機率留任 誓帶隊衝擊歐國盃2028

雖然領軍首項大賽便在準決賽飲恨，更面臨沉重的輿論壓力，但杜慈的帥位依然穩固，他自己亦毫無去意。「我100%願意帶領英格蘭出戰歐國盃2028。球隊還有很多需要改進的地方，我非常樂意去改造。」杜慈說，他並未因世界盃失利而失去信心，他尚希望讓球隊提升一個檔次，去贏下更多勝利。現在杜慈將準備一日後與法國隊的季軍戰，再去計劃下一步。