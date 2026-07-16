世界盃｜拿達路馬天尼斯奠勝落淚　「從小就夢想能入這一球」

世界盃2026準決賽，阿根廷以2：1反勝英格蘭，連續兩屆殺入決賽，在補時92分鐘攻入絕殺球的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）隨即流下男兒淚，與隊長美斯（Lionel Messi）緊緊相擁。場邊賽後訪問裏，拿達路馬天尼斯仍未能平復激動情緒，含淚感謝家人支持。



「從我爸爸第一次給我買球鞋，我就夢想能入這一球。」拿達路馬天尼斯賽後說，他甚至有預感可能會再入球：「我夢到過。我告訴過阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister），在後備席同法根度麥甸拿（Facundo Medina）講過，我會入球。」拿達路馬天尼斯於比賽81分後備入替，是主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）打出的最後一張牌。結果他夢想成真，連他自己也大呼神奇。

拿達路馬天尼斯在對陣阿英格蘭的凖決賽中頭槌頂入絕殺球。（路透社）

當訪問中問及家人，拿達路馬天尼斯哽咽感謝至親：「這個入球想獻給我媽媽，自從我離家去踢球，她就一直幫我鋪床。家人對我來說比入球和決賽更重要。我的兩個孩子改變了我的生活，他們讓我慢了下來。現在我長大了，我享受生活。」

回想2022年世界盃，拿達路馬天尼斯因傷患和狀態起伏而飽受外界抨擊，同一位置的新星艾華利斯（Julian Alvarez）橫空出世，更衝擊他在隊中的地位。2026世界盃，拿達路馬天尼斯開賽至今場場上陣，其中3場任正選，雖然近3場淘汰賽先列後備，不過每次入替都非常關鍵，助攻絕殺埃及、對瑞士時射入奠勝的第3個入球，暫時累積3入球1助攻，在阿根廷的衛冕路上，他堪稱最值得信賴的「隱藏武器」。

拿達路賽後淚崩感謝家人：「家人比入球更重要」。（路透社）

拿達路賽後幾時流淚擁抱美斯。（路透社）