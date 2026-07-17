世界盃2026｜奪標隊伍將獲頒冠軍戒指 美式傳統走進綠茵場
撰文：胡卉忻
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2026世界盃決賽，西班牙與阿根廷即將在紐約新澤西體育場上演巔峰對決，爭奪國際足協世界盃（FIFA World Cup）。為紀念這屆別具意義的賽事，國際足協周四（16日）宣布，今屆世界盃冠軍除了捧走大力神盃外，更將獲頒史上首枚「世界盃冠軍指環」，將美國體壇的經典傳統，完美融入這項全球最具影響力的足球盛事。
據FIFA公布的最新細節，這枚極具歷史價值的冠軍指環將全球限量生產2026枚，當中，30枚指環將專屬授予最終奪冠的王者之師，而餘下的1996枚則會作為官方授權紀念品，開放予全球球迷認購。
在設計方面，指環極盡巧思。指環的其中一面將雕刻上標誌性的大力神盃圖案，而另一面則會根據最終奪冠球隊（西班牙或阿根廷）的專屬元素進行特別定制。每一枚指環均刻有獨立編號，並會嚴格根據佩戴者的尺寸度身訂造，隨附官方真品證書，確保其獨一無二的收藏價值。
在北美體育文化中，無論四大頂級職業聯賽，為奪冠球隊頒發冠軍指環向來是至高無上的榮耀象徵。今屆世界盃由美國、加拿大及墨西哥合辦，FIFA巧妙地將這項北美體育傳統引入足球綠茵場，這不僅是FIFA賽事歷史上的「第一次」，更為這項百年賽事注入了全新的美式流行文化元素。至於這枚冠軍戒指只是「美加墨限定」，還是會成為延續下去的新傳統，目前仍是未知之數。
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