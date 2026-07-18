世界盃西班牙對阿根廷｜富安迪憶首對美斯：人盯人沒有用

西班牙對阿根廷將於香港時間周一（20日）凌晨3時上演，主帥富安迪（Luis de la Fuente）在記者會上確認耶馬（Lamine Yamal）傷勢無大礙，他又回憶執教生涯首度與美斯對決，結果慘敗而回。



西班牙在4強以2：0力克法國，但耶馬在比賽中多次遭到對手粗野攔截，他昨日缺席操練，引發外界憂慮。主帥富安迪澄清：「他在對法國時被狠狠撞了一下，撞中了一個非常疼痛的位置，感覺大腿麻木（dead leg）。我們讓他休息，今天已恢復復操。」

耶馬因傷休養缺席西班牙昨日訓練。（Reuters）

繼2024年歐洲國家盃封王後，耶馬力爭個人首座世界盃冠軍。這場決賽是他首次在世界盃舞台上面對偶像美斯，富安迪拒絕在新舊巴塞球王對決前給弟子施加壓力，只希望他「成為耶馬」：「耶馬擁有非凡的潛力，他的成長空間和極限是目前無人能及的。正因如此，他是最渴望進步的人，每天都在追求更多。」他同時讚揚美斯：「美斯是獨一無二的，到了這個年紀還能在如此高強度的世界盃打拼，他的態度和行為是所有年輕球員的榜樣。」

富安迪表示耶馬無大礙。（路透社）

談到如何應對美斯，富安迪分享了一段陳年往事，早在美斯效力巴塞隆拿青年隊時，兩人就曾交手：「我第一次見到美斯，是我執教西維爾青年隊的時候。那時我們去到巴塞隆拿，聽聞對方有個叫美斯的孩子非常犀利。」富安迪當時安排球員實施「人盯人」嚴防，結果負責看管的球員領黃牌而在下半場被逼調離場，隨後美斯便大演「大四喜」。

從慘痛教訓中上了寶貴一課，富安迪深知要美斯全場保持安靜並不可能，因此預告今仗戰術：「所以這次我們不會再用人盯人防守。當然，我們必須對他保持高度警惕，給予格外注意。」