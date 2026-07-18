世界盃2026｜美斯與阿根廷全繫三個馬天尼斯　球王圓夢最可靠隊友

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）3年半前在卡塔爾圓夢，領阿根廷贏得世界盃，曾揚言2022是最後一舞，獲挽留下決定多戰一屆，甚至不惜秘密練兵一年。不管美斯如何神力超群，足球始終是團體運動，身邊一定要有一班可靠隊友。他們未必需要名氣響亮，只要能夠在關鍵時刻發揮作用，已經足夠。

美斯身邊有三個可靠的夥伴——不約而同，他們都是馬天尼斯。上屆他們已經幫過美斯一次，今屆他們亦在比賽不同階段再次成為好幫手。

世界盃2026直播

7月20日︱冠軍戰

西班牙 Vs 阿根廷︱凌晨 03:00 VIU 99台、Now 618/616台



世界盃2026｜美斯身邊有班可靠隊友，拿達路馬天尼斯（左一）和達米安馬天尼斯（左二）均非常重要。（Getty Images）

達米安馬天尼斯：守住阿根廷最後一關的門將

世界盃2026｜阿根廷門將達米安馬天尼斯。（路透社）

馬天尼斯8年磨一劍 從阿仙奴到維拉愈戰愈勇

阿根廷前中後三線歷來可謂人才輩出，奈何一流門將產量及不上南美鄰國巴西。美斯在成年國家隊的「獎盃荒」，多少跟阿根廷欠缺一個好門將有關。達米安馬天尼斯（Damián Martínez） 2012年離開家鄉，飄洋過海到阿仙奴靜候機會，想不到一等便是8年。

正選門將只得一個，排在他前面的由施捷斯尼、法比安斯基，換成奧斯賓拿、施治，也輪不到他。2018年阿仙奴從利華古遜買入德國門將尼奴，馬天尼斯即使又一次失望，但沒有放棄，苦練一身好武功，終在2019/20球季趁尼奴受傷期間大放異彩，搶得正選並為槍手贏得足總盃冠軍，極速成名上位。

世界盃2026｜每場比賽，達米安馬天尼斯都會跟美斯激情地唱國歌。（路透社）

為美斯帶來成年獎盃的幸運星 一切由美洲國家盃開始

他不甘再留在大球會後備席，翌季轉投阿士東維拉穩佔正選位置。曾經運氣欠佳的萬年後備，兩年間真的轉運了！2021年6月馬天尼斯又把握到法蘭高艾馬尼確診新冠肺炎的機會，以28歲「高齡」首次為阿根廷國家隊披甲。以正選門將姿態出戰美洲盃，他在4強互射12碼撲出哥倫比亞3球，成為晉級決賽最大功臣，阿根廷擊敗巴西封王，美斯終於為國贏得成年賽首項錦標，馬天尼斯成為美斯身後最強後盾。

2022世界盃，達米安馬天尼斯的神勇演出，終為阿根廷第三度贏得世界盃冠軍，他亦獲頒發代表最佳門將的金手套獎。來到今屆，這個效力英超球會阿士東維拉的門將已經33歲，狀態稍為不及上屆，7場比賽失7球，尤其進入淘汰賽階段場場有失球，在佛得角和埃及身上均失兩球，成功撲救率56.2%，只得兩場分組賽力保不失。不過這個激情澎湃的門將，跟阿根廷一樣愈戰愈勇，再次踏上世界盃舞台的最高一級，必定使盡全力為阿根廷保護後方。

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利辛度馬天尼斯：美斯身邊一直欠缺的鐵血勇士

世界盃2026｜阿根廷中堅利辛度馬天尼斯，32強對佛得角加時攻入一球。（路透社）

身材矮小卻很硬朗的「阿姆斯特丹屠夫」

28歲的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）踢法強悍硬朗，每次落場總是傾盡全力、拚勁十足，全場不惜氣力緊纏對手不放，效力阿積士年代獲得「阿姆斯特丹屠夫」稱號。轉投曼聯初期因身材矮小，一再成為話題。「英超最矮」中堅最初適應不良，對賓福特一仗被對手高大鋒將艾雲東尼予取予攜，遭英媒把他的稱號改成「地面屠夫」，取笑他的制空能力差勁。

不過利辛度知恥近乎勇，隨即在對利物浦一仗一夫當關領軍擊敗宿敵，心理質素強大，鬥志和韌力驚人，以表現搶過隊長馬古尼的正選位。美斯歷年在國家隊不乏在頂級球會效力隊友，星光熠熠的更衣室之中，鮮有能豁出一切也要決心守護球隊的鐵血硬漢，那塊拼圖很可能就是利辛度馬天尼斯。

世界盃2026｜兩個馬天尼斯為阿根廷鎮守後防。（路透社）

上屆仍是配角 今屆擔正場場助攻助守

上屆世界盃他未獲主帥史卡朗尼完全信任，僅在5仗上陣，只得2次正選，3次後備出場。今屆由配角變主角，除了已篤定提早出線而獲得休息的第三場分組賽，場場正選上陣。不過，他能夠在出場，絕非易事。近年他屢受傷患困擾，去年更因膝部前十字韌帶（ACL）傷患，由2025年2月初一路養傷至11月中，一共足足休戰292日，甚至一度考慮退役。

他之所以繼續踢球，一來女兒出生帶來新動力，同時亦有賴隊長美斯的啟發，馬天尼斯接受ESPN訪問時稱：「美斯是最佳典範，他在球員生涯受盡苦頭，承受落敗的苦楚卻從未言棄。他已贏盡一切，絕對無須再證明自己，今天39歲的他仍在這裏戰鬥。他是歷來最佳運動員，那已超越足球範圍，真是瘋狂。」利辛度說：「對於在他身後的我們而言，當史上最佳球員仍以如此熱情在奮戰，我們又怎能不戰鬥下去？我們必須以同樣熱情追隨着他的腳步。」

世界盃2026｜利辛度馬天尼斯對佛得角一仗為美斯送上漂亮助攻。（路透社）

去年重傷一度考慮退役 今屆精彩演出曾助攻美斯

今屆他最精彩表現來自32強對佛得角一戰，美斯先開紀錄一球，正是來自他的助攻。加時早段，他亦把握機會射入，助阿根廷一度以2：1再次領前，球隊終以3：2晉級。阿根廷的防線算不上滴水不漏，然而兩個馬天尼斯的熱血激情，關鍵時刻還是能打高一班波。

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拿達路馬天尼斯：重要關頭能把握機會的頂級射手

世界盃2026｜阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯與美斯在前線合作。（路透社）

美斯身邊不乏前線星級隊友 去到大賽卻多數無影

美斯身邊的前線好拍檔，俱是世界級球星，阿古路和迪馬利亞跟他由2005年世青盃冠軍，走到2008北京奧運金牌，陪他走過踏上足球世界之巔的漫漫長路。然而阿古路在國家隊表現及不上球會，迪馬利亞在北京奧運和美洲國家盃兩次決賽均以入球助美斯登頂，表現卻無法在世界盃複製。2014年是阿根廷黃金一代在世界盃最佳機會，入到決賽取勝入球良機落在另一前鋒希古恩身上，可惜他失之交臂，得來「令美斯無法在世界盃奪冠的男人」千古罪人罵名，從此被喚作「敗家仔」。

阿根廷人對足球和勝利的執着，使國家隊成員壓力深重，國民奉馬勒當拿若神明，懶理足球戰術和發展變化萬千，期待美斯和隊友複製1986年神話。阿古路、迪馬尼亞以至希古恩，全部在世界盃踢不出球會水準，相信與這點不無關係。阿古路因心臟問題提早退役，迪馬利亞今屆亦已退下來，美斯前線兩個最重要拍檔是拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）和艾華利斯（Julian Alvarez）。

世界盃2026｜拿達路馬天尼斯後備為阿根廷頂入擊敗阿根廷的致勝球。（路透社）

「黑仔」前鋒變身超級後備 連續3場有貢獻領軍入決賽

這兩個年輕、當打、有活力的射手，正是美斯最需要的拍檔。可是效力國際米蘭的拿達路，卻非常「黑仔」，即使個人技術優秀、速度高，在門前又夠冷靜，當入球機會來臨時，把握能力亦不錯，命運卻像跟他開玩笑，上屆表現不俗卻總是欠運，決賽更因連環失機幾乎成為「希古恩2.0」，幸好阿根廷終靠互射十二碼封王，惟他在卡塔爾未能取得入球。

來到今屆拿達路初期「黑氣」延續，又是久攻不下，直到第3場分組賽對約旦，美斯先列後備下他終憑上半場一記十二碼開齋，攻入個人在世界盃首球。即使當艾華利斯回復十足狀態，由16強起連續3仗變後備，拿達路化身超級後備效果反而更佳。16強對埃及一仗他為安素費南迪斯送上助攻奠勝；8強對瑞士他在加時末段為阿根廷射成3：1；到4強大戰英格蘭，他在補時接應美斯傳送，在兩個英格蘭守將之間頂入，助球隊2：1反勝出決賽。

賽後拿達路開心得流下男兒淚，與隊長美斯緊緊相擁。受訪時拿達路感慨家人為他在足球路上的犧牲，哽咽感謝至親：「這個入球想獻給我媽媽，自從我離家去踢球，她就一直幫我鋪床。家人對我來說比入球和決賽更重要。」如今已是兩個子女的爸爸，拿達路自言變得成熟，今屆賽事他屢次在關鍵時刻挺身而出，真真成為美斯身邊的得力助手。

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