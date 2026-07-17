亨利指英格蘭之敗全因「喚醒巨獸」　大讚美斯誇張過電影︱世界盃

阿根廷末段2：1反勝英格蘭入決賽，當全世界的焦點落在領先時決定「泊大巴」的杜慈（Thomas Tuchel）身上，怒轟英格蘭主帥戰術失當，法國傳奇亨利（Thierry Henry）卻從另一角度，說出英格蘭今場未能獲勝是因為喚醒了美斯這頭「巨獸」。



世界盃2026︱亨利形容，當美斯進入巨獸模式，便無人能阻。（路透社）

亨利：關於美斯，重點就是「別去喚醒巨獸」

「美斯在提醒我們，他也是個人；他錯失了一些十二碼，8球有4球射失。」為美國霍士電視台擔任評述的亨利續稱：「然後他再次提醒我們，他不是人類。正如你所言，我曾跟他做隊友。發生在Leo身上的事……有時……就是別去喚醒巨獸。」

他憶述當年一次訓練時的經歷，「教練沒有吹犯規，那個姿態就是『別再抱怨了』，然後當你看向他（美斯）的眼睛，他猶如變了身一樣。他衝前拿着皮球，偷走你個波連入三球。下一次，還是吹罰犯規吧！」

亨利曾與美斯在巴塞共肩作戰。（路透社）

巴塞前隊友美斯給阿仙奴傳奇的三個Wow

亨利指出，「當他進入那個模式，便無人能阻止。當球隊需要他，他便能提升到另一個水平。就算前一場踢足120分鐘，他一樣能夠帶着皮球嘗試扭過每一個人……嘩。」

法國人本身也是阿仙奴一代傳奇，面對美斯這個年輕一截的前隊友，他只能發出驚嘆。「看着他，我才記得自己曾與他並肩作戰。我曾跟施丹、朗拿甸奴做隊友……我可以毫不羞愧地說，當他取得某些入球時，我在2秒後才反應過來，然後只能『嘩』（wow）一聲。」

世界盃2026︱亨利認為美斯書寫的足球歷史一頁較荷里活電影更誇張。（路透社）

美斯較荷里活電影更誇張 亨利：「這男子用腳書寫歷史」

「球員年代，那不常發生在我身上。他是獨一無二，我曾有機會跟他共事3年，嘩。」亨利形容，「那猶如荷里活的東西，幾乎就如一個劇本……一部在現實中不會發生的電影，那個導演實在太誇張了，可是美斯卻書寫出來。」

美斯這個阿根廷球王，竟能令身為足球傳奇之一的巴塞前隊友亨利一再「嘩」一聲驚嘆，並讚揚：「不過這男子不是用雙手，而是用他的腳書寫歷史。」