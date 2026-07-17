美斯19年前為耶馬沖涼照瘋傳背後故事　世界盃決賽重遇如命運對決

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）上屆帶領阿根廷贏得世界盃，今屆這位已經39歲的足球之神，再次領軍晉身決賽，而且對手正是足球路上孕育他的成長地——西班牙。

近日一張美斯2007年為仍是手抱嬰兒的耶馬（Lamine Yamal）沐浴的照片，在網上瘋傳，令這場阿根廷對西班牙的決賽猶如命運對決。耶馬正是美斯在巴塞的10號繼任者，此戰的意義卻絕不止於兩代球王的對決。事實上，美斯深受巴塞以至西班牙人崇拜多年，孩提時期曾與美斯合照的現役西班牙國腳亦不止耶馬一人。阿根廷本土以外，對美斯最崇拜的國度就是西班牙，而阿根廷球王亦深愛這片土地，已表明退役後只會重返巴塞定居。

如果上屆決賽與法國120分鐘戰成3：3是一場足球巨人對決，今屆對西班牙無疑就是美斯面對培育他成長的地方一場充滿愛與熱情的戰爭。雙方都熟知對方優劣，會否繼3年半前在卡塔爾，再為世人帶來另一場史詩級的決賽？



世界盃2026︱隨着世界盃決賽由阿根廷對西班牙，美斯昔日為耶馬沖涼的照片，近日再被瘋傳，連聯合國兒童基金會亦再次上載照片。（UNICEF Facebook）

美斯為耶馬沖涼——這件事到底是如何發生的？

2007年，20歲的美斯剛開始在巴塞隆拿穩佔正選位置，球會給他一個任務，就是為聯合國兒童基金會（UNICEF）的月曆拍照。當年耶馬的家庭報名參加加泰隆尼亞報章《體育報》的比賽並勝出，勝選的家庭獲得跟巴塞一隊球員拍攝月曆的機會，而當時只有5個月大的耶馬，剛好獲分配跟美斯合照。

世人原本不知道有這回事，直至兩年前當只得16歲的耶馬領西班牙在歐國盃愈戰愈勇，他爸爸拿斯路爾（Mounir Nasraoui）上載這張合照。拿斯路爾當時以一句：「兩個傳奇的開始」來形容。

世界盃2026︱美斯與耶馬母子合照。（Joan Monfort）

耶馬美斯決賽重逢 負責攝影師形容：命中注定的奇蹟

見證這一刻的攝影師蒙霍特（Joan Monfort）接受BBC體育訪問時直指：「這真是命中注定的奇蹟」（It is a true miracle of destiny），並認為，「就算是電影劇情看來也不可能。」

那次拍攝在巴塞隆拿主場魯營球場的作客更衣室內進行，作為與巴塞球員拍攝合照的其中一個勝選家庭，耶馬獲分配跟美斯拍攝純屬偶然。蒙霍特是加泰人，也是巴塞隆拿忠實球迷，然而連她本人也一直不知當年相中的嬰孩，就是耶馬，她憶述，「我完全不知道拉明（耶馬）就是相中嬰兒，直到2024年我朋友致電，告訴我他爸爸把照片上載到Instagram。」

2007年負責為美斯與BB耶馬拍攝的攝影師蒙霍特。（Joan Monfort IG）

美斯初會耶馬BB：「他手足無措得完全不知如何是好」

她回想起當年拍攝的情況說：「美斯真是個非常內向的男生，他非常害羞。」蒙霍特仍清楚記得當時情境，「他來到更衣窒，才赫然發現要跟一個嬰孩合照，連幼童也不是，還是個BB，他立即變臉，手足無措得完全不知如何是好。」

蒙霍特續稱：「對一個年輕男子來說是件困難的事，但拉明是個非常開心、常常在笑的小嬰孩。他媽媽Sheila幫助了我們。她還是個年輕女孩，他們是個非常貧困的家庭，但亦是很好的合作夥伴。」她讚賞，「美斯對這種事情總是很專業，很快已適應下來。」

世界盃2026︱美斯與耶馬將在決賽重遇。（Joan Monfort）

美斯耶馬決賽對戰 攝影師左右做人難：我個心裂成兩塊

今屆世界盃決賽阿根廷對西班牙，正是由她拍攝的兩位主角對戰，蒙霍特稱：「我認為那是他們之間的故事一個圓滿句號，一個大團圓結局。」同時亦令她陷入人生交叉點：「我是巴塞球迷，如果美斯可以第二次贏得世界盃，對美斯來說會是個完美終結，這亦是他值得的。」

「而對拉明而言，他尚有很多時間能夠贏得世界盃那樣的大賽獎盃。可是西班牙和拉明正處於良好勢頭，若他現在勝出，相比起他的其他錦標會有更大意義。」她直言：「對我來說真是很難，我的心猶如裂成兩塊。」

圖輯：與美斯合照的巴塞孩子們

美斯對小球迷來者不拒 曾與他合照西班牙國腳還有他們

個心裂成兩塊的人，又豈止蒙霍特？整個巴塞隆拿、加泰隆尼亞以至西班牙，均敬愛美斯。由12歲從阿根廷遠道而來，到巴塞青訓基地拉瑪西亞學藝，繼而用一雙如魔法雙腳為巴塞帶來一座又一座獎盃，加盟巴塞21年來早已成為這個西班牙城市每個小孩的偶像。

昔日曾跟他合照的巴塞小朋友，不止耶馬，至少還有中場加維（Gavi），前鋒奧莫（Dani Olmo）和門將祖安加西亞（Joan Garcia）。網上亦瘋傳他擁着19歲守將古巴斯（Pau Cubarsí）BB年代的照片，甚至聲稱獲古巴斯本人認證，可是暫時無法確定真偽，有機會是揑造。無論如何，旨在說明，美斯在西班牙人心目中無可取代的地位，而且他向來對小球迷有求必應，他跟任何孩子合照，絕對不足為奇，而這班小朋友在十多年後能成為他的對手，只能說美斯的球員生涯能延續那麼久，而且尚在球壇頂峰，實在太厲害了。

美斯已離開巴塞5年，當地街上的孩子依然穿上印有他名字的球衣。（路透社）

美斯與耶馬 球場上首次對碰便是世界盃決賽

耶馬的頭號偶像雖是巴西的尼馬（Neymar），但耶馬2024/25球季曾穿上美斯在巴塞早期的19號球衣，之後才改穿美斯曾長年擁有的10號。今屆世界盃，耶馬在西班牙國家隊身穿19號，與美斯首戰世界盃時一樣，耶馬曾稱：「他在每場比賽均顯示他是史上最佳球員。毋須任何補充，對我來說，他就是最佳一人。」

美斯2021年離開巴塞，先轉投法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），在巴黎兩年間未曾在歐聯遇上舊東家，到2023年離開歐洲，加盟碧咸為班主之一的美職聯球隊國際邁亞密至今。美斯轉戰美國的2023年，19歲的耶馬獲提拔上巴塞一隊。

19歲的耶馬，能否領西班牙擊敗美斯領軍的阿根廷？（路透社）

阿根廷與西班牙歷來在世界盃只對賽一次，1966年阿根廷在分組賽2：1擊敗西班牙。其餘13次雙方僅在友誼賽相遇，最近一次已經要數到2018年，那場西班牙以6：1大勝。因此美斯與耶馬無論在球會和國家隊，均未曾對戰，首次碰頭便是世界盃決賽，確實是場「命運對決」。