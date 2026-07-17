世界盃2026｜羅美路靈魂拷問美斯：「如果奪冠你會多踢幾年嗎？」
撰文：胡卉忻
出版：更新：
世界盃2026凖決賽阿根廷2：1反勝英格蘭晉級決賽賽後， 鏡頭捕捉到阿根廷中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）在球場中央抱住隊長美斯（Lionel Messi），並在其耳邊說出了全阿根廷，以至全世界球迷的心聲：「如果我們贏了冠軍，你還會多踢幾年的，對吧？」
面對隊友突如其來的「深情挽留」，即將年滿39歲的球王美斯顯得有些靦腆與尷尬。鏡頭雖然未有錄下他的回答，但只見美斯不作正面回應，更輕微搖了搖頭，隨即帶笑轉身，繼續投入與隊友的瘋狂慶祝中。此時，看台上的球迷不斷高呼「Messi！Messi！」，深受感動的羅美路亦在場下帶頭做出「膜拜」手勢，向這名傳奇隊長致敬。
事實上，美斯在今屆賽事開鑼前曾坦言，2026世界盃將是他的「最後一舞」。加上他在2022世界盃已圓夢捧起「大力神盃」，職業生涯榮譽早已應有盡有。然而，今屆阿根廷一路披荊斬棘殺入決賽，美斯在場上的核心作用與精神領袖地位依然無人能及，決賽前已經取得8入球4助攻，暫列射手榜第1位，助攻榜僅以1次之差落後奧利斯（Michael Olise）列次席，數據上超越4年前的7入球3助攻，暫未見美斯因年齡增長而狀態下滑。如果美斯能將「散步式」踢法帶到2030世界盃，不僅是阿根廷留下了球王，更是球迷的福氣。
亨利指英格蘭之敗全因「喚醒巨獸」 大讚美斯誇張過電影︱世界盃世界盃｜米萊遵守多年阿根廷總統迷信傳統 缺席決賽避做「燈神」世界盃︱杜慈堅稱英格蘭出局毋關戰術 怪責英軍「足球DNA出錯」世界盃｜英國重申福克蘭群島主權 法拉奇：要盡快壯大皇家海軍世界盃2026｜杜慈否認讓英格蘭退後防守 歸咎球員欠缺控球基因世界盃｜英揆促FIFA調查福克蘭群島爭議：祝決賽隊好運尤其西班牙世界盃｜拿達路馬天尼斯奠勝落淚 「從小就夢想能入這一球」世界盃｜美斯等阿根廷球員撿到水樽 英軍門將「神奇貓紙」全看光世界盃｜英格蘭遭阿根廷絕殺主帥杜慈捱轟 英足總仍撐留任世界盃2026｜阿根廷賽後高舉涉福克蘭群島爭議橫額 或遭FIFA處分