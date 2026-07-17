世界盃2026｜羅美路靈魂拷問美斯：「如果奪冠你會多踢幾年嗎？」

世界盃2026凖決賽阿根廷2：1反勝英格蘭晉級決賽賽後， 鏡頭捕捉到阿根廷中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）在球場中央抱住隊長美斯（Lionel Messi），並在其耳邊說出了全阿根廷，以至全世界球迷的心聲：「如果我們贏了冠軍，你還會多踢幾年的，對吧？」



面對隊友突如其來的「深情挽留」，即將年滿39歲的球王美斯顯得有些靦腆與尷尬。鏡頭雖然未有錄下他的回答，但只見美斯不作正面回應，更輕微搖了搖頭，隨即帶笑轉身，繼續投入與隊友的瘋狂慶祝中。此時，看台上的球迷不斷高呼「Messi！Messi！」，深受感動的羅美路亦在場下帶頭做出「膜拜」手勢，向這名傳奇隊長致敬。

羅美路向美斯提問全世界最關心的問題：「如果阿根廷贏了冠軍，你還會多踢幾年嗎？」

事實上，美斯在今屆賽事開鑼前曾坦言，2026世界盃將是他的「最後一舞」。加上他在2022世界盃已圓夢捧起「大力神盃」，職業生涯榮譽早已應有盡有。然而，今屆阿根廷一路披荊斬棘殺入決賽，美斯在場上的核心作用與精神領袖地位依然無人能及，決賽前已經取得8入球4助攻，暫列射手榜第1位，助攻榜僅以1次之差落後奧利斯（Michael Olise）列次席，數據上超越4年前的7入球3助攻，暫未見美斯因年齡增長而狀態下滑。如果美斯能將「散步式」踢法帶到2030世界盃，不僅是阿根廷留下了球王，更是球迷的福氣。