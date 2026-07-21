世界盃2026總結｜夏蘭特以愛發電感動世人　共同抱緊信念砥礪前行

我們在世界盃2026總結第二集，曾為「有形之手」大剌剌干擾球賽判決而憤怒，亦因當權者的庸碌與卸責而無奈。不過世道再難也得繼續走下去，今屆世界盃不乏友愛與團結的畫面，單是一個挪威神鋒夏蘭特已令我們知道，世上還是有善良的人。

世界盃2026總結最後一集，讓大家一起擁抱愛，砥礪前行。



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世界盃回顧｜團結與友愛

夏蘭特以愛感化世人（尤其比寧咸）

夏蘭特的威力，在世界盃開賽前的王老吉廣告，世人已深深領教。關於他的趣怪表情和一舉一動，網絡上早有大量素材瘋傳（孰真人孰AI，看官只行判斷），在此不贅，數到當中最溫馨一幕，當是挪威火併英格蘭的8強大戰，他賽後將英格蘭中場祖迪比寧咸一擁入懷。

世界盃回顧｜夏蘭特出局，比寧咸卻更傷心。（Getty Images）

兩人早在德甲多蒙特時期已是好友，Bromance片段多不勝數，他亦不只一次公開表示，任何能夠擁有比寧咸的球隊都是幸福的，自己亦很渴望與好友同隊。估不到的是，在今屆世界盃云云48隊當中，兩人竟能於8強相遇，而且更要挪威在16強爆個小冷淘汰巴西，方能成就這場對決。最終勝負球迷已然知曉，想不到勝出的比寧咸，看起來更像落敗一方，反而出局的夏蘭特將好友一擁入懷，成為今屆世界盃最有愛的畫面。

事實上夏蘭特的個性本就平和友善，無論是他與隊友和對手的互動，還是他自己的表情，總散發着令人煥心微笑的氣質。在此送上夏蘭特圖輯，作為供諸位使用之心靈慰藉。

世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（路透社）

世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（路透社）

世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（路透社）

世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（路透社）

世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（Getty Images）

世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（路透社）

世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（路透社）

世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（路透社）

世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（路透社）

世界盃回顧｜團結與友愛

王室國民一同維京划船

這一則又是關於夏蘭特，準確點說是關於挪威。「維京划船」在今屆世界盃熱爆全球，由最初球迷作為打氣「工具」之一，到挪威贏波後由隊長奧迪加特打鼓指揮，賽後與現場球迷一起「划船」，16強擊敗巴西晉級一役，奧迪加特更將指揮一世讓予梅開二度的夏蘭特，讓這名25歲的「大細路」玩得不亦樂乎。

世界盃回顧｜看着挪威與球迷一起「維京划船」，真的很感動。（路透社）

世界盃回顧｜看着挪威與球迷一起「維京划船」，真的很感動。（路透社）

世界盃回顧｜看着挪威與球迷一起「維京划船」，真的很感動。（路透社）

世界盃回顧｜看着挪威與球迷一起「維京划船」，真的很感動。（路透社）

不過說到最壯觀的「維京划船」，一定是挪威回國後覲見國王，挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）率領一眾職球員，與現場超過10萬國民一起「划船」，這絕對是真正的與民同樂。

世界盃回顧｜「維京划船」成為2026年夏天的主調。（路透社）

世界盃回顧｜「維京划船」成為2026年夏天的主調。（路透社）

世界盃回顧｜「維京划船」成為2026年夏天的主調。（路透社）

世界盃回顧｜「維京划船」成為2026年夏天的主調。（路透社）

世界盃回顧｜夏蘭特與隊友回國後覲見國王。（路透社）

世界盃回顧｜夏蘭特與隊友回國後覲見國王。（路透社）

世界盃回顧｜團結與友愛

蘇格蘭球迷融入波士頓

挪威球迷憑着「維京划船」成為世界盃焦點，其實還有另一支隊伍的球迷成為美國當地的寵兒，就是「格子軍團」蘇格蘭。

蘇格蘭人直率坦誠，加上標誌的格仔裙和所到之處必然出現風笛聲，世界盃期間為保守的波士頓增添不少生氣，他們甚至喝光當地的啤酒，令不少酒吧急急補貨！別以為他們喝酒必然鬧事，這群遠道從蘇格蘭飛到美國的球迷，在蘇格蘭沒有比賽的日子便轉戰MLB，走進芬威球場支持波士頓紅襪，真正融入當地，促進盛事經濟，只可惜蘇格蘭在分組賽止步，否則當地的酒吧又要趕着補貨了。

世界盃回顧｜「格子軍」球迷在美國大量輸出蘇格蘭文化，玩到紅襪和馬林魚的棒球場。（路透社）

世界盃回顧｜「格子軍」球迷在美國大量輸出蘇格蘭文化，玩到紅襪和馬林魚的棒球場。（路透社）

世界盃回顧｜「格子軍」球迷在美國大量輸出蘇格蘭文化，玩到紅襪和馬林魚的棒球場。（Getty Images）

世界盃回顧｜「格子軍」球迷在美國大量輸出蘇格蘭文化，玩到紅襪和馬林魚的棒球場。（ Getty Images）

世界盃回顧｜團結與友愛

圍圈唱國歌場面感動

今屆世界盃「花臣」特別多，其中一幕就是圍圈唱國歌了。以往足球賽的國歌儀式，都是以每隊正選11人一字排開的方式舉行，但國際足協（FIFA）在今屆世界盃來一次改革，參賽雙方的全體球員齊集中圈，一起參與國歌儀式，讓所有參賽人員帶來團結、自豪和激動人心的時刻。