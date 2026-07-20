世界盃2026總結｜由佛得角奇蹟到美斯C朗哭別　盡見人間歡聲淚影

世界盃2026隨着西班牙封王而落幕。由揭幕戰球證派出三面紅牌打破保持了36年的紀錄開始，48支隊伍在39個比賽日裏向世人展示了，足球宇宙的森羅萬象，也是人類世界的五味雜陳。

世界盃總結系列第一集，由佛得角的小島奇蹟到諸位老將的告別儀式，正好是人間歡聲淚影的寫照。



世界盃回顧｜歡聲與淚影

佛得角示範最佳Marketing

今屆世界盃絕對是佛得角的最佳Marketing。首場分組賽面對西班牙，「鬥牛軍」全場控球率達72.4%，27次射門有7次命中目標，可是全都逃不過40歲門將禾仙夏的十指關，他回國時拿着這場賽事的最佳球員獎座步出專機，正好為其在世界盃一戰成名寫下註腳。

世界盃回顧｜禾仙夏與美斯惺惺相惜，一世難忘。（路透社）

世界盃回顧｜佛得角回國受英雄式歡迎，在庸俗昏亂的世代中譜寫了人們都在冀盼的童話。（路透社）

「小島國大夢想」、「我們是鬥士」、「我們不是志在參與」，佛得角球員沒有空口說白話，尤其他們歷史性晉級32強與阿根廷連場激戰，就連美斯也差點倒在他們腳下，球王賽後與禾仙夏惺惺相惜，引來網民無窮遐想：美斯是邀請禾仙夏加盟國際邁亞密嗎？

四場比賽令禾仙夏搖身一變成為全球擁有最多IG追隨者的門將（超過2940萬），其他佛得角球員的努力也值得記下一筆，例如射入世界波追平阿根廷的薛尼卡巴爾、從Linkedin訊息由銀行按揭顧問變大國腳的羅拔圖盧比斯，都為庸俗昏亂的世界帶來勵志一頁。世界盃戰火經歷39日緩緩熄滅，但願世人之後依然記得非洲西岸的大西洋上，有一個人口50萬的島國叫佛得角。

世界盃回顧｜薛尼卡巴爾射入世界波助佛得角追平，他立即衝上看台尋找女友，場面溫馨又勵志。（路透社）

世界盃回顧｜薛尼卡巴爾射入世界波助佛得角追平，他立即衝上看台尋找女友，場面溫馨又勵志。（路透社）

世界盃回顧｜羅拔圖盧比斯（左）關鍵解圍，讓佛得角與阿根廷保持均勢。（路透社）

世界盃回顧｜歡聲與淚影

新丁全數有入球

今屆世界盃的規模增至48隊，一些過去較少機會獲得參賽資格的隊伍，無疑是最大受惠者。當佛得角搶盡風頭，其他初哥或小國的表現也不失禮，例如中美洲島國庫拉索在分組賽與厄瓜多爾踢成0：0，首度參與世界盃便取得1分，雖然最終無緣晉級，但庫拉索門將「房間哥」艾萊羅姆（Eloy Room）該仗貢獻15次精彩撲救，力保不失之餘，也成為世界盃史上法定時間內撲救次數最多的門將。

至於其他新丁包括佛得角、約旦和烏茲別克，同樣在今屆世界盃取得入球，值得一讚。

世界盃回顧｜庫拉索門將艾萊羅姆雖然不及禾仙夏搶鏡，但他的表現亦值得一讚。（路透社）

世界盃回顧｜庫拉索門將艾萊羅姆雖然不及禾仙夏搶鏡，但他的表現亦值得一讚。（路透社）

世界盃回顧｜歡聲與淚影

日本實現《足球小將》夢幻劇情

日本在連續兩屆世界盃都說明了，《足球小將》不只是漫畫，通過遠大的目光、宏偉的藍圖、頑強的鬥志和瘋狂的努力，看似不可能的漫畫情節，原來可以變成現實。

32強止步，的確證明日本與世界列強仍有距離，但這個成績也不足完全反映球隊的實力。事實上，他們在今屆世界盃再次展現出球員的戰術意識，以及整體對戰術的執行力：以2：2逼和荷蘭一仗，戰術運用自如，縱落後也不焦急；以4：0大破突尼西亞，更顯露出全能足球的流動性，比當代的荷蘭更像荷蘭。

世界盃回顧｜日本對巴西，不只是《足球小將》世青篇劇情，更是2026年世界盃32強的戲碼。（路透社）

32強火併巴西，實現了《足球小將》世青篇的決賽戲碼。日本主帥森保一該仗排出偏向進攻型的陣勢，足見求勝的決心，佐野海舟上半場一記勁射，也令這班「足球小將」的鬥志無窮燃燒。只是安察洛堤奇兵變招，下半場不斷在禁區「K角位」打斜傳中，落點在日本三中堅兩側的盲眼位，逼使森保一換人堵塞漏洞，卻因此自斷雙翼，反擊機會寥寥無幾，終以1：2落敗。

世界盃2026回顧｜佐野海舟先開紀錄，讓無數日本球迷冀盼，「藍武士」真要擊敗巴西了？（路透社）

世界盃2026回顧｜佐野海舟先開紀錄，讓無數日本球迷冀盼，「藍武士」真要擊敗巴西了？（路透社）

自從1998年首次打入世界盃，日本足球不斷進化，由昔日倚重中田英壽、中村俊輔等球星，到如今就算有絕對主力缺陣，整體發揮仍沒受太大影響。他們真能如「百年構想」大計般前行，在2050年捧起世界盃嗎？值得球迷拭目以待。

世界盃回顧｜不少球迷喜歡帥氣的中村敬斗，他落淚一刻令不少球迷心碎。（路透社）

世界盃回顧｜日本今屆再次展現不斷進化的成果，巴西主帥安察洛堤（左）與日本教頭森保一（右）惺惺相惜。（路透社）

世界盃回顧｜歡聲與淚影

球王之淚唯美斯自知

如果美斯是一種集體回憶，他覆蓋的年齡層非常廣闊，真箇三歲到八十歲都知美斯是何許人。他的球技、他的成就，即使是曾經憤怒得在大球場觀眾席向他大叫「回水」的香港人，也不得不承認，美斯絕對是當之無愧的當代球王。

四年前在卡塔爾，身披黑袍高舉獎盃，他把喜悅的淚水留在中東國度。以為當時五戰世界盃的他會光榮引退，四年後他以更加「老當益壯」的表現告訴世人：我39歲，但我依然光芒四射。

世界盃2026回顧｜如果上屆阿根廷的陣容是「美斯與粉絲們」，今屆「粉絲們」坐得更前，一心想着偶像出手打救。（路透社）

阿根廷在今屆世界盃的晉級路跌跌碰碰，尤其進入淘汰賽，32強至決賽的五場比賽中，三次踢到加時；根據FOX SPORTS統計，美斯在世界盃一共踢了741分鐘，排名第六，前五位球員全都比他年輕。

當四年前的冠軍陣容是「美斯與粉絲隊」，阿根廷今屆的「粉絲們」更像是坐在最前排的觀眾，彷彿每一場都等着美斯打救。老球王的確獨撐着阿根廷到最後一刻，可惜決賽遇上掌控球賽能力超凡的西班牙，中場切斷了對美斯的供應，他退回後場拿球，但又逃不過快速夾擊；到了比賽末段落後，美斯依然多次在右路發難，那記炮彈射門，要不是米基爾馬連奴以生命值硬接，或許結局已不一樣。

美斯賽後再次流下男兒淚，是傷心、不甘還是難捨難離？箇中滋味，唯有球王自知；畢竟球技再好，終歸敵不過人生的甜酸苦辣。

世界盃2026回顧｜球王之淚，真箇百般滋味。（路透社）

世界盃2026回顧｜美斯與耶馬的合照，見證球壇改朝換代。（路透社）

世界盃回顧｜歡聲與淚影

C朗流下時代的眼淚

比美斯更早在今屆世界盃退場的是他的「死敵」C朗拿度。41歲的C朗拿度六戰世界盃，在對西班牙的16強賽前宣布，今屆將是足球生涯最後一次世界盃，誠然他的表現難免被39歲的美斯比下去，但當他在對烏茲別克梅開二度時不斷向鏡頭高呼「我回來了」，足證他面對的壓力，並非常人能夠理解。

C朗的世界盃之旅在16強不敵西班牙後而告終，他眼眶裏的可說是時代的眼淚，但一句「問心無愧」，他實在有資格去說，除了因為成為史上首個在六屆世界盃皆有入球的球員，也因為他多年來的地獄式訓練和飲食，以41歲之齡帶着這副身軀出戰世界盃，坐在梳化上着手機的我們，怎能質疑C朗的努力呢？

世界盃回顧｜是感慨時不與我，還是心有不甘？不重要了。（路透社）

世界盃回顧｜歡聲與淚影

莫迪歷冷靜安慰痛哭隊友

比C朗拿度告別得更寧靜的，相信是克羅地亞傳奇莫迪歷。這個連C朗拿度都無比佩服的球員，第五次代表克羅地亞出戰世界盃，曾兩度殺入4強、最終獲得一個亞軍一個季軍的他，今屆在32強不敵葡萄牙。克羅地亞眾將賽後哭成淚人，反而是莫迪歷來得冷靜，不斷安慰痛哭的隊友。

莫迪歷沒有說明去向，但克羅地亞教練達歷（Zlatko Dalić）估計，該仗完成第202次為國上陣後，莫迪歷將會淡出。「盧卡（莫迪歷）表現再次非常出色，他是我們其中一位最重要球員，我對他（的世界盃之旅）就此結束感到很抱歉。他再次展現性格與質素，帶領克羅地亞直至最後一刻。」

世界盃回顧｜克羅地亞32強出局，隊友哭成淚人，倒是莫迪歷十分冷靜。（路透社）