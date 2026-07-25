劍擊世錦賽｜港隊6將分途爭世界冠軍　蔡俊彥張家朗旗開得勝過關

世界劍擊錦標賽個人賽進行正賽階段，今日（25日）上演男子花劍及女子重劍，港隊6人應戰，男花有蔡俊彥力爭衛冕、張家朗、小將何承謙同樣爭奪世界冠軍；女重則有佘繕妡、朱嘉望、吳海諦出戰，本文持續更新港隊戰況。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤



蔡俊彥首圈大勝過關 何承謙力戰飲恨

首場由爭取衛冕的蔡俊彥打頭陣，對委內瑞拉劍手Jose Briceno，早上8時半比賽依然吸引大量劍迷到場支持，蔡俊彥狀態大勇，全程壓制對手，頭3分鐘已經領先到14：3，第二節完成最後一劍，以15：3穩入32強。

（趙子晉攝）

張家朗緊接登場，面對日前擊敗隊友梁千雨的法國劍手施度（Alexandre Sido），家朗早段打出氣勢，連取8分遙遙領先11：2，然後力保勝局，以15：10晉級。亞博館的焦點轉移至另一劍道的何承謙，首戰世錦賽的「細孖」，早段被占美曲克（Jaimie Cook）拉開分差至1：6，後段急起直追，第一節力追至8：9，惜第二節未能反先，以12：15飲恨，「一輪遊」結束首次世錦賽之旅。

張家朗力克法國晉級。（趙子晉攝）

何承謙不敵英國劍手首圈止步。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

世界劍擊錦標賽港隊首日賽程

上午10:10 吳海諦 對 路易絲瑪莉（法國）紅色劍道

上午10:30 佘繕妡 對 梅薩蒂娃（烏茲別克）綠色劍道

上午10:30 朱嘉望 對 奧森奈達（美國）5號劍道

上午11:30 蔡俊彥 對 Daniil Kerik（俄羅斯）藍色劍道

下午12:20 張家朗 對 蘇斯諾夫（英國）紅色劍道



世界劍擊錦標賽港隊成績

男子花劍

64強

蔡俊彥 15：3 Jose Briceno（委內瑞拉）

張家朗 15：10 施度（法國）

何承謙 12：15 占美曲克（英國）

