劍擊世錦賽｜港隊6將分途爭世界冠軍　蔡俊彥率先晉身16強

世界劍擊錦標賽個人賽進行正賽階段，今日（25日）上演男子花劍及女子重劍，港隊6人應戰，男花有蔡俊彥力爭衛冕、張家朗、小將何承謙同樣爭奪世界冠軍；女重則有佘繕妡、朱嘉望、吳海諦出戰，本文持續更新港隊戰況。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤



蔡俊彥32強遇上俄羅斯劍手Daniil Kerik，早段曾落後2：5，Ryan及時調整，連取4分反超前，蔡俊彥其後繼續進逼，打成8：8後連取5劍，鞏固優勢，結果以15：9再下一城。

蔡俊彥晉身16強。（趙子晉攝）

吳海諦勝仗賀生日 佘繕妡攜手晉級

首闖世錦賽正賽圈的吳海諦（Haidi），剛好今日踏入17歲，即收到最好的生日禮物，吳海諦惡鬥世界排名第7的法國劍手路易絲瑪莉（Alexandra Louis Marie），Haidi初段領先，然後拉開7：4，對方再追至平手，Haidi調整後再拉開至10：7，即使對方一度追平，吳海諦頂住壓力，以15：11力挫強手，晉級32強。

佘繕妡緊接登場，以15：11擊敗烏茲別克的梅薩蒂娃（Dilnaz Murzataeva）；朱嘉望與美國劍手奧森奈達（Tierna Oxenreider）激戰至「決一劍」飲恨，無緣過關。

吳海諦打出驚喜，殺入32強。（趙子晉攝）

蔡俊彥首圈大勝過關 何承謙力戰飲恨

首場由爭取衛冕的蔡俊彥打頭陣，對委內瑞拉劍手Jose Briceno，早上8時半比賽依然吸引大量劍迷到場支持，蔡俊彥狀態大勇，全程壓制對手，頭3分鐘已經領先到14：3，第二節完成最後一劍，以15：3穩入32強。

蔡俊彥首圈大勝委內瑞拉劍手。（趙子晉攝）

張家朗緊接登場，面對日前擊敗隊友梁千雨的法國劍手施度（Alexandre Sido），家朗早段打出氣勢，連取8分遙遙領先11：2，然後力保勝局，以15：10晉級。亞博館的焦點轉移至另一劍道的何承謙，首戰世錦賽的「細孖」，早段被占美曲克（Jaimie Cook）拉開分差至1：6，後段急起直追，第一節力追至8：9，惜第二節未能反先，以12：15飲恨，「一輪遊」結束首次世錦賽之旅。

張家朗力克法國晉級。（趙子晉攝）

何承謙不敵英國劍手首圈止步。（趙子晉攝）

今早8時半開賽，不少劍迷已入場支持港將。（趙子晉攝）

世界劍擊錦標賽港隊首日賽程



下午12:20 張家朗 對 蘇斯諾夫（英國）紅色劍道

下午1:10 吳海諦 對 唐君瑤（中國）紅色劍道

下午1:35 佘繕妡 對 梅拿（德國）綠色劍道



世界劍擊錦標賽港隊成績

男子花劍

64強

蔡俊彥 15：3 Jose Briceno（委內瑞拉）

張家朗 15：10 施度（法國）

何承謙 12：15 占美曲克（英國）



32強

蔡俊彥 15：9 Daniil Kerik（俄羅斯）



女子重劍

64強

吳海諦 15：10 路易絲瑪莉（法國）

佘繕妡 15：11 梅薩蒂娃（烏茲別克）

朱嘉望 14：15 奧森奈達（美國）

