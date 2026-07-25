劍擊世錦賽｜港隊6將分途爭世界冠軍 蔡俊彥率先晉身16強
世界劍擊錦標賽個人賽進行正賽階段，今日（25日）上演男子花劍及女子重劍，港隊6人應戰，男花有蔡俊彥力爭衛冕、張家朗、小將何承謙同樣爭奪世界冠軍；女重則有佘繕妡、朱嘉望、吳海諦出戰，本文持續更新港隊戰況。
採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤
蔡俊彥32強遇上俄羅斯劍手Daniil Kerik，早段曾落後2：5，Ryan及時調整，連取4分反超前，蔡俊彥其後繼續進逼，打成8：8後連取5劍，鞏固優勢，結果以15：9再下一城。
吳海諦勝仗賀生日 佘繕妡攜手晉級
首闖世錦賽正賽圈的吳海諦（Haidi），剛好今日踏入17歲，即收到最好的生日禮物，吳海諦惡鬥世界排名第7的法國劍手路易絲瑪莉（Alexandra Louis Marie），Haidi初段領先，然後拉開7：4，對方再追至平手，Haidi調整後再拉開至10：7，即使對方一度追平，吳海諦頂住壓力，以15：11力挫強手，晉級32強。
佘繕妡緊接登場，以15：11擊敗烏茲別克的梅薩蒂娃（Dilnaz Murzataeva）；朱嘉望與美國劍手奧森奈達（Tierna Oxenreider）激戰至「決一劍」飲恨，無緣過關。
蔡俊彥首圈大勝過關 何承謙力戰飲恨
首場由爭取衛冕的蔡俊彥打頭陣，對委內瑞拉劍手Jose Briceno，早上8時半比賽依然吸引大量劍迷到場支持，蔡俊彥狀態大勇，全程壓制對手，頭3分鐘已經領先到14：3，第二節完成最後一劍，以15：3穩入32強。
張家朗緊接登場，面對日前擊敗隊友梁千雨的法國劍手施度（Alexandre Sido），家朗早段打出氣勢，連取8分遙遙領先11：2，然後力保勝局，以15：10晉級。亞博館的焦點轉移至另一劍道的何承謙，首戰世錦賽的「細孖」，早段被占美曲克（Jaimie Cook）拉開分差至1：6，後段急起直追，第一節力追至8：9，惜第二節未能反先，以12：15飲恨，「一輪遊」結束首次世錦賽之旅。
世界劍擊錦標賽港隊首日賽程
下午12:20 張家朗 對 蘇斯諾夫（英國）紅色劍道
下午1:10 吳海諦 對 唐君瑤（中國）紅色劍道
下午1:35 佘繕妡 對 梅拿（德國）綠色劍道
世界劍擊錦標賽港隊成績
男子花劍
64強
蔡俊彥 15：3 Jose Briceno（委內瑞拉）
張家朗 15：10 施度（法國）
何承謙 12：15 占美曲克（英國）
32強
蔡俊彥 15：9 Daniil Kerik（俄羅斯）
女子重劍
64強
吳海諦 15：10 路易絲瑪莉（法國）
佘繕妡 15：11 梅薩蒂娃（烏茲別克）
朱嘉望 14：15 奧森奈達（美國）