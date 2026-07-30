車路士一口氣買入35+雙雄　阿朗素平衡更衣室之道？︱足球轉會

英超新一季多隊換領隊，新人事、新作風，車路士即使一如美國班主托德波里入主後的「貨如輪轉」作風，已買入6個23歲以下年輕球員，同時放走陣中4將，但沙比阿朗素「上車」後迎來一大轉變——36歲的佐敦軒達臣、35歲的韋碧咸，日內雙雙加盟。



韋碧克即將加盟車路士。（路透社）

美國班主在車路士大玩Moneyball 4季至今未見成績

波里2022/23球季入主車路士開始，引入美式體育團隊的Moneyball運作模式，運用數據分析每季「趁低吸納」買入大量年輕而有潛質小將，同時經常大手筆以過億英鎊搶入新紮球星。球場內外暫時均未見成效，2024/25球季車路士錄得2.64億英鎊破紀錄稅前虧損，波里當上班主至今4個球季，英超排名分別為第12、第6、第4及第10位，投資與表現暫未成正比，2024/25球季贏得歐協聯和擴充版的世界冠軍球會盃，已是最大功績。

波里與前班主莫巴莫域的共通點，就是易帥的頻密程度，沙比阿朗素已是他任內第7位正式主帥。有別前任馬列斯卡，阿朗素的職位是領隊，而非主教練，相信在球會事務上應有較大話事權，今夏轉會窗立即看到不同之處。

沙比阿朗素甫掌帥，車路士便帶來兩個35+老將。（路透社）

車路士今夏繼續「貨如輪轉」 已買6人並放走4將

車路士今夏在轉會市場一如近年大開大合的豪爽作風，單是23歲維拉中場摩根羅渣士（Morgan Rogers）一人已花1.17億英鎊，剛好稍高於曼城買安達臣，勢成今夏英超以至全球「標王」。藍軍同時繼續買入「潛力股」，包括：4300萬英鎊從阿特蘭大買入21歲右閘柏利斯特（Marco Palestra），4000萬從士砵亭買入翼鋒基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）， 約1000萬英鎊從哥連泰斯買入青年軍球員丹拿（Denner Evangelista），以及330萬英鎊平價入手哈薩克18歲前鋒薩柏耶夫（Dastan Satpaev）。

單計開支逾2.1億英鎊，隨熱刺之後暫列英超第二最高，不過賣人亦收回過億，古古列拿5180萬英鎊加盟皇馬，安達利山度士5000萬英鎊投曼聯，佐治（Tyrique George）1800萬英鎊加盟愛華頓 ，而加拿祖（Alejandro Garnacho）亦已外借到阿士東維拉，並附帶輕易達到的買斷條款，轉會費料約4270萬英鎊。如連同放走加拿祖的收入，淨開支僅約5000萬英鎊，尚有本錢持續換血。

軒達臣為加盟車路士，已跟賓福特取消合約。（路透社）

一反常態引入韋碧克、軒達臣兩老將

開季前相信接近最後一波的轉會行動，車路士即將買入的卻不再是年輕「潛力股」，而是一反常態買入兩個老將——36歲的賓福特中場佐敦軒達臣和35歲的白禮頓前鋒韋碧克。前利物浦隊長軒達臣上季加盟賓福特，闊別兩季重返英超，尚能在聯賽上陣32場，取得1入球3助攻，甚至還入選英格蘭世界盃大軍。即使僅後備上陣6分鐘，並在慶祝球隊16強擊敗墨西哥後樂極生悲跌斷手，這個老大哥的專業與自律無疑是年輕球員榜樣，在更衣室的作用巨大。

韋碧克生涯早年無論在母會曼聯還是之後在阿仙奴，均在傷患困擾下未能發揮真正潛力，從未能在英超取得雙位數入球。2020年轉投白禮頓反而愈老愈可愛，2024/25球季攻入10球，2025/26球季更攻入13球，連續兩季入球達雙位數，而且上陣時間亦相當穩定。

車路士剛在首場熱身賽6：4勝西悉尼流浪者。（路透社）

沙比阿朗素甫上任已見不同 找兩個老大哥坐鎮更衣室

兩位老將跟球會均餘下一年合約，英國廣播公司（BBC）稱，車路士已為簽入韋碧克達成協議，外界預計轉會費在數百萬英鎊左右，而軒達臣已率先跟賓福特取消合約，以便加盟藍軍。韋碧克已同意簽約兩年，正預備進行體測，他會被列入到香港踢熱身賽的大軍之中。韋碧克即將成為波里入主後最年長的收購，直至軒達臣隨後加盟。兩人相信均會在本周內正式成為藍軍一員。

沙比阿朗素在熱身賽記者會上被問到二人收購時不置可否，惟仍稍為透露了一點建軍之道，「我們當然需要在球員特質上取得適當平衡……我們想建立一支完整的球隊，一支好球隊。我們對此有個概念和計劃。讓大家一起看看直到英超開季前我們的組軍工作做得如何。」

車路士陣中已有大量高潛質的年輕球員，根據Opta數據，已經連續3季正選11人陣容為全英超最年輕，2025/26球季為24歲194日，28歲的門將山齊士（Robert Sánchez）、中堅艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）已是年紀最大的主力。沙比阿朗素看準車路士陣中明顯缺乏經驗老將，找軒達臣和韋碧克兩個堪稱「典範級」的老大哥坐鎮更衣室，相信就是他口中的「平衡」，效果還待時日驗證。