足球轉會｜費倫托利斯發短片告別巴塞隆拿　轉投PSG與恩師重聚

世界盃2026決賽加時絕殺阿根廷的西班牙英雄費倫托利斯（Ferran Torres）正式告別西甲，確認以5000萬歐元（約4.5億港元）由巴塞隆拿轉投法甲班霸巴黎聖日耳門。他剛在個人Instagram發佈告別影片，向巴塞隆拿球迷道別。



費倫托利斯在告別影片中說到：「能夠捍衛這身球衣顏色，一直是我莫大的驕傲。這4年半以來我在巴塞隆拿所經歷的一切，使我成為一名更優秀的球員，也成為一個更好的人。這段期間，巴塞隆拿就是我的家。我當初帶著承諾來到這裡，亦一直為此默默努力。我的目標始終如一：全力以赴幫助球隊，將巴塞隆拿帶回它應有的最高峰。」

費倫托利斯以5000萬歐元轉會費加盟巴黎聖日耳門。（Facebook@PSG - Paris Saint-Germain）

「我在更衣室內外都結交了真心朋友，也感謝所有讓大家變得更出色的工作人員。我們曾一同為巴塞隆拿捧起冠軍獎盃，當中不少人更隨國家隊站上巔峰。謝謝大家，巴塞隆拿加油！」

費倫托利斯上季代表巴塞隆拿各項賽事出場49次，攻入21球，貢獻3次助攻，幫助巴塞隆拿衛冕西甲冠軍。在上個月的世界盃決賽一球定江山，給了巴黎聖日耳門重金收購的完美理由，PSG與費倫托利斯簽約至2031年。費倫托利斯的離開為巴塞隆拿留下一筆可觀的轉會費以及釋放一定的薪資空間。

安歷基過去在西班牙國家隊是首位給予費倫托利斯首秀機會的恩師。安歷基看重其能同時勝任中鋒、右翼及左翼等多面手特性，以及費倫托利斯前場高位壓迫與無球跑動能力，將能夠成為PSG新球季的重要武器。