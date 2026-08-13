美斯已回歸國際邁亞密　IG長文悼念亡父「不知職業生涯如何繼續」

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的父親兼長期經理人佐治美斯（Jorge Messi），日前在阿根廷病逝，享年68歲。經歷數日沉寂與治喪後，美斯首度在社交平台Instagram發文痛悼至親。字裏行間充滿悲痛，美斯坦言失去了父親的陪伴後，對自己的職業足球生涯產生極大疑慮，甚至暗示掛靴之期不遠。然而，在辦妥喪事後，美斯便火速返回國際邁亞密，用專業一面向父親致敬。



美斯再戰世界盃全為父親 遺憾未能奪冠

美斯在字裏行間流露極大悲痛，「爸爸，我還是不敢相信你已經走了。我未能接受這個事實，或者說，我不想接受。我很難想像以後再也見不到你，我們再也不會說話了。我知道你生前很痛苦，也知道這是最好的選擇，但你走得太早了。我們還有那麼多美好的回憶可以一起分享。」

美斯IG發千字長文悼念亡父，稱仍難以相信父親離世事實。（Instagram@leomessi）

美斯在2022世界盃捧起大力神盃，圓滿了職業生涯，4年後以39歲之齡再次出戰2026世界盃，美斯揭露這是父親的堅持，但是父親身體狀況已經沒有辦法現場觀賽。「你一直要求我參加上屆世界盃，結果就在開賽前幾天，你的狀態卻跌到谷底。這是你第一次無緣現場觀戰，媽媽一直安慰我說你會好起來，身體恢復到可以來看的程度。我也一直跟你說，我們會打入決賽，這樣你就可以來了。」

美斯揭父親堅持讓他再次參加世界盃。（路透社）

美斯在世界盃分組賽首戰阿根廷3：0戰勝阿爾及利亞中，大演帽子戲法後落淚，賽後傳媒問及他流淚原因，美斯回答：「這與足球完全無關，這幾天我過得非常艱難。」當時外界已經對佐治健康狀況有所擔憂，甚至阿根廷傳媒傳美斯父親死訊，美斯家族立即澄清。

美斯最終遺憾未能將世界盃冠軍獎座送給父親，「我們打入了決賽，你卻無法到場。我想贏，這樣就能把獎盃帶回家，給你看新的，但我做不到。我的腿再也承受不住了，我試着突破身體的極限，但還是不行。我始終無法感到快樂。」

美斯原本希望再贏得一個世界盃冠軍送給父親。（Getty Images）

失去精神支柱 美斯坦言不會再踢太久

父親一直在美斯職業生涯扮演關鍵角色，多年來，佐治兼任美斯的經理人，為他處理所有合約與職業規劃，亦是當年父親將他從阿根廷帶到西班牙，與巴塞隆拿簽下「餐巾」合約，從此改變美斯的人生。如今至親離世，美斯坦言找不到踢球的意義，「沒有你，我不知道該怎麼辦，我不知道該如何繼續下去。我之前一直在踢足球，現在我真的懷疑自己還能不能繼續踢下去。你從一開始就在我身邊，明明終點就在眼前。為什麼你不能再堅持一下，我們就能一起走到最後。」美斯似乎在暗示自己職業生涯不會持續太久。

辦妥喪事火速歸隊 國際邁亞密後備上陣

國際邁亞密近期在爭奪北美聯盟盃出線資格，儘管18支隊爭奪4個席位難度極大，國際邁亞密早前一勝一負出線告危，但球會明確表示將會給予美斯足夠的調整時間，不會敦促其盡快重回賽場。

美斯不足一周便重返賽場。（Getty Images）

不過美斯於香港時間周三晚上6時到達佛羅里達州，並在香港時間周四早上7時半國際邁亞密對聖路易斯競技的比賽中出現在後備席，於半場後備入替，火速重回賽場。惜國際邁亞密最終遭2：3反勝，無緣出線。