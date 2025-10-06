WTT中國大滿貫｜王楚欽膺「三冠王」　王曼昱挫孫穎莎女單封后

WTT中國大滿貫昨晚（5日）圓滿落幕，中國球手王楚欽在男單決賽以直落4局（11：7、11：2、11：5、11：7）擊敗法國的菲歷斯勒邦（Felix Lebrun），完成「三冠王」壯舉，成為最大贏家。



WTT中國大滿貫：王楚欽獲「三冠王」。（Getty Images）

王楚欽在男單決賽展現強大控制力，由開局便掌握節奏，連下3局拉開差距。儘管「眼鏡弟」在第2局大敗後未有放棄，卻一直苦無良策，他在第4局雖然一度領先7：6，但王楚欽扳平後再以「無解」表現連取4分，成功在主場拿下男單冠軍。

除此之外，王楚欽又在男子雙打夥拍林詩棟封王，以及在混雙與孫穎莎合作拿下冠軍，完成「三冠王」，是他繼去年沙特大滿貫後再次完成壯舉。

王楚欽在賽後表示：「上次自己非常激動、開心，但經過巴黎奧運認識到自身能力之後，再度出戰3個項目的心態和之前已經不一樣了，沒有那麼的激動和激進吧。」他略帶感概地說：「未來三冠王的機會很少了，這次就當做一次很美好的回憶吧。」

至於女子方面，王曼昱在「中國打吡」中以4：2（10：12、11：7、11：9、11：5、8：11、11：2）力克爭取衛冕的孫穎莎，奪得個人第二座WTT大滿貫女單冠軍。