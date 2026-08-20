美職聯｜美斯喪父後首入球雙手指天　國際邁亞密鬥費城末段變WWE

本港時間今日（20日）早上上演的美職聯第20輪，國際邁亞密作客以2：2賽和費城聯。剛經歷喪父之痛的美斯（Lionel Messi）正選上陣，並在上半場射入一球，入球後他雙手指天，以這個標誌動作遙祭亡父。



美斯正選上陣，國際邁亞密作客2：2和費城聯，各項賽事連續4場不勝。（Retuers）

美斯的父親佐治美斯（Jorge Messi）8月初因病離世，美斯隨即趕回家鄉奔喪，不足一周已迅速歸隊，8月15日已再次為國際邁亞密上陣。今仗是他歸隊第二仗，主隊費城聯在11分鐘憑華斯利夫（Indiana Vassilev）入球先開紀錄。國際邁亞密隨後展開反撲，先由賓達（Daniel Pinter）的入球21分鐘追平，5分鐘後，美斯禁區內橫向帶球燙射入網，為球隊反超前2：1。這是美斯喪父後取得的首個入球，「士哥」後他雙手指向天空，彷彿在跟天上的父親示意。

美斯入球後雙手指向天空，彷彿在向剛離世的父親示意。

換邊後，費城聯在58分鐘由尼爾皮耶（Neil Pierre）追成2：2平手。賽事進入尾聲，火藥味急劇升溫。比賽一路補時至90+13分鐘，國際邁亞密後衛伊恩法爾（Ian Fray）在禁區內成功防守後，與費城聯新星昆恩蘇利雲（Quinn Sullivan）互相推撞，蘇利雲猶如摔角賽事那樣將伊恩法爾抱摔在地。隨後兩隊多名球員加入戰團，國際邁亞密中場恩歷克白禮（Yannick Bright）與昆恩蘇利雲同樣效力費城聯的弟弟卡雲蘇利雲（Cavan Sullivan）激烈衝突，球證控制場面後，向恩歷克白禮與卡雲蘇利雲出示紅牌，昆恩蘇利雲則被黃牌警告。