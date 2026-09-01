足球轉會｜巴高拿1.23億英鎊加盟利物浦　紅軍開季失利加普料留隊

英超球會利物浦宣布與巴黎聖日門23歲翼鋒巴高拿（Bradley Barcola）簽下5年合約。紅軍將支付1.06億英鎊（約11.3億港元）固定轉會費，加上附加條款，總交易額可達1.23億英鎊（約13.1億港元）。巴高拿高價加盟，成為利物浦歷來第二最貴收購，僅次上季以1.25億英鎊（約13.3億港元）加盟的瑞典前鋒伊沙克（Alexander Isak）。



巴高拿上季為PSG上陣49場，交出13個入球和7次助攻，協助球隊連續第二季勇奪歐聯與法甲雙冠。不過大巴黎前線位置競爭激烈，格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）與金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）長期穩佔兩個正選位，巴高拿在另一新星杜伊（Désiré Doué）崛起之下，不再是必然正選，而且多場關鍵大戰均僅列後備，令他萌生去意。

巴高拿逐漸在巴黎聖日耳門失去絕對主力位置，成為他尋求離隊的主因。（資料圖片/Reuters）

利物浦今夏送走老將沙拿（Mohamed Salah），轉會市場首要任務就是尋找頂級翼鋒，可是與皇馬競爭迪奧文迪（Yan Diomande）中落敗，轉而將目光轉向巴高拿。起初兩家球會對巴高拿估價不一致，PSG希望以約1.45億英鎊（約15.4億港元）出售，並需要找妥替代人選才肯放人。

巴高拿亦吸引其他球會注意，不過他堅稱「只想加盟利物浦」，「當我得知利物浦對我有興趣時，我沒有多問，因為我知道對我來說，利物浦是一間非常重要的球會。」

巴高拿稱只想加盟利物浦。（X@LFC）

巴高拿在利物浦將繼續沿用他在PSG時期所用的29號作為球衣號碼，談及目標，他表示：「雖然花了很長時間，但我今天很高興能夠為利物浦效力，我只想上場比賽。我希望取得非常大的成就。首先，贏得英超冠軍，這是我人生中最大的夢想之一，我只是想做到這一點，並長期留在這支球隊，這就是我簽下長期合約的原因，我希望我能做到。」

23歲巴高拿希望能長期效力利物浦。（Reuters）

巴高拿成為利物浦今夏繼域陀蒙路斯（Victor Munoz）、阿拿奧祖（Ronald Araujo）後，第三位加盟的新成員，紅軍預計不會再簽入新兵。早前陣中前鋒加普（Cody Gakpo）尋求離隊，曼城報價8000萬英鎊（約8.5億港元）卻遭利物浦拒絕。即使簽入巴高拿，利物浦仍希望引入多一個翼鋒才放走加普，歐洲足球夏季轉會窗將在24小時內關閉，加普預計會留在紅軍。