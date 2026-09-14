美網｜薩維列夫挫舒爾頓封王　3月內連取兩大滿貫甩「無冠」標籤

2026美國網球公開賽男單決賽，頭號種子薩維列夫（Alexander Zverev）耗時3小時33分鐘，以 6：3、7：6(2)、5：7、6：2，總盤數3：1擊敗本土年輕球手舒爾頓（Ben Shelton），奪個人首座美網獎盃。薩維列夫繼今年6月法網封王後，在3個月內斬獲第二座大滿貫錦標，逐漸擺脫多年來「成就有限」標籤。



雙方過往5次交手由薩維列夫保持全勝，不過舒爾頓今次坐擁主場優勢，享受全場23000名美國球迷狂熱打氣，並在8強戰中淘汰西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），狀態大勇。

薩維列夫與舒爾頓累積交手6次，薩維列夫全勝。（Retuers）

美網男單決賽︱薩維列夫挫舒爾頓 個人首度捧起美網金盃

薩維列夫首局即破發成功，奠定全場比賽基調，隨後在首盤第9局再度破發，以6：3先拔頭籌。第二盤比賽異常激烈，雙方各自保住發球局，得分梅花間竹打成6：6，要「搶七」決勝。薩維列夫在Tie Break中發揮出色，開局以細分3：0領先，最終以7：2拿下第2盤。

美網2026男單決賽，薩維列夫以盤數3：1擊敗舒爾頓。（Retuers）

舒爾頓藉休息時間更換球衣，隨後展開反撲，他在第12局完成破發，以7：5扳回一城，大分以1：2落後。到了第四盤，薩維列夫再次實現首局破發，並在第7局再度破發，最終以6：2拿下第四盤。比賽還出現有趣一幕，過於專注的薩維列夫並未意識到已經手握賽點，在舒爾頓回球出界後，場邊觀眾已經舉起手機拍照、起立鼓掌，而薩維列夫仍然表情冷靜，經提醒後觀看比分牌，才恍然大悟，隨即面露笑容、高舉雙手慶祝。

薩維列夫過於專注比賽，一度未意識到自己已經奪冠。（Retuers）

今年之前，薩維列夫從未觸及大滿貫冠軍獎座。現年29歲的薩維列夫，前有費達拿（Roger Federer）、拿度（Rafael Nadal）、祖高域（Novak Djokovic）等傳奇球手壓制，後有艾卡拉斯與冼拿新秀崛起，二人包攬過去兩年四大滿貫冠軍，眾星包圍下，薩維列夫成就有限。

薩維列夫奪今季法網、美網兩大滿貫。（Retuers）

薩維列夫今年趁艾卡拉斯、冼拿兩人受傷期間（艾卡拉斯缺席溫網、法網，冼拿沒有參加美網），擊敗其他球手榮膺法網與美網兩大大滿貫冠軍，同時成為歷史上第9位在同一賽季中至少打入四大滿貫準決賽的男子選手。

薩維列夫賽後在感謝教練團隊和家人時說道，「我們30年來都沒有贏過大滿貫冠軍，現在我們在3個月內贏得了兩個，上帝看到了我們付出的努力和經歷的苦難。2026年是我們過去所有努力的成果。」薩維列夫兒童時期被查出患有糖尿病，近5年還來深陷「家暴」指控。