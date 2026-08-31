美網｜祖高域20年來首度大滿貫首圈出局　多次場邊嘔吐終淚別賽場

2026美國網球公開賽，24次大滿貫冠軍祖高域（Novak Djokovic）苦戰4小時36分鐘，以6：7、7：5、6：4、2：6、1：6不敵世界排名29的阿根廷球手拿方尼（Mariano Navone），首圈出局。今次不單是39歲塞爾維亞球王職業生涯首次在美網首圈止步，也是他近20年來首次在大滿貫首圈未能過關。



兩周前辛辛那提公開賽首輪，祖高域面對另一阿根廷球手迪倫迪（Thiago Tirante時），曾在高溫濕熱的天氣下導致場上嘔吐，遭對手反勝，今場美網第一圈賽事祖高域似乎再次受到相同問題困擾。

祖高域首盤開局順利，先破拿方尼發球局，取得局數2：0領先，並一度領先至4：1。隨後祖高域陷入苦戰，拿方尼保住發球局再破發成功追成4：4。雙方糾纏至6：6，拿方尼在決勝局勝出，第一盤先拔頭籌。

祖高域首盤曾領先4：1，終被拿方尼後上先拔頭籌。（Retuers）

祖高域隨後以7：5、6：4連追兩盤，盤數反超前2：1。然而直播畫面拍到他在第三盤期間到場邊嘔吐。

祖高域在第三盤期間曾嘔吐。（Retuers）

第四盤成為整場比賽的分水嶺。祖高域體能迅速下滑，身體狀況明顯惡化，拿方尼把握機會連續破發，以6：2追和盤數。祖高域身體狀況在決勝盤仍然十分糟糕，雙腿發軟蹄，移動能力大受影響。拿方尼大比數領先，球場內全場觀眾為祖高域打氣，可是他已力不從心，拿方尼以6：1輕鬆再勝一盤，大分3：2淘汰祖高域。

祖高域曾申請醫療暫停，服用藥片以及接受醫師按摩仍未見好轉。（Retuers）

祖高域全場出現高達70次非壓力下失誤，比賽過程中，他多次在底線彎腰喘氣、嘔吐，在醫療暫停期間服用藥物及接受物理治療師按摩，仍未見好轉。祖高域說，「我在場上感覺十分糟糕，不幸的是今年我幾乎每場比賽都帶著同樣問題——嘔吐。這確實是個嚴重問題，然後我全身開始發軟，基本上就是抽筋和疼痛，最後背部和肩膀都發不到力，我沒法完成動作。」祖高域戰至力不從心，一度在支持者的打氣聲中熱淚盈眶。

祖高域20年來首度大滿貫首圈出局。（Retuers）

祖高域20次戰美網第一次首圈出局 10次入決賽4度封王

今場是祖高域職業生涯耗時最長的大滿貫首圈比賽，也是他自2006澳網以來，近20年來首次在大滿貫第一圈出局，而且祖高域從2005年至今20度出戰美網（有兩年因傷未參賽）第一次首圈下馬。之前他曾三度第三圈出局，兩次戰至第四圈，餘下14次均至少戰至準決賽，當中10次打入決賽，並在2011、2015、2018及2023共4度封王。

拿方尼擊敗兒時偶像。（Retuers）

祖高域世界排名將跌出前十位

今場失利將使祖高域自2018年7月以來首次跌出ATP排名前十。在本季大滿貫中，塞爾維亞老將先在澳網決賽負艾卡拉斯獲得亞軍，繼而在法網第三圈出局，溫布頓則打入準決賽階段遭冼拿淘汰，已屆39歲的祖高域仍具備相當戰鬥力，今場實在是個異數。擊敗他的25歲球手拿方尼，兒時視祖高域為偶像，賽後他表示：「這絕對是我在球場上經歷過最好的事情，這是一個很好的球場，也是最大的舞台。我非常高興。我不知道該說什麼。」