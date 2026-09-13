美網︱「新世一」列巴堅娜封后　莎巴蘭卡受連環打擊怒砸球拍

新「世界一姐」列巴堅娜（Elena Rybakina）在2026美國網球公開賽女單決賽與莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）鏖戰三盤，列巴堅娜全場開出12個ACE球，以6：4、5：7、6：2，盤數2：1獲勝，繼奪去莎巴蘭卡的「世一」之位後，再阻止對方在美網三連霸。



列巴堅娜在8強戰擊敗中國球手鄭欽文後，WTA積分已確定超越莎巴蘭卡，登上世界排名第一寶座。隨後她在準決賽先失一盤劣勢下，反勝主場球手歌芙（Coco Gauff），與連續兩屆美網冠軍莎巴蘭卡會師決賽。

2026美網．女單決賽︱列巴堅娜勇挫莎巴蘭卡。（Retuers）

美網女單決賽︱列巴堅娜3盤挫莎巴蘭卡 個人第三度贏大滿貫

今仗首盤戰況緊湊，列巴堅娜第5局率先破發領先3：2，隨後再次破發，拉開比數至5：2並以6：4先拔頭籌。次盤莎巴蘭卡趁列巴堅娜發球成功率下滑，在尾段把握破發點以7：5追平盤數。決勝第三盤，列巴堅娜前後在第3局及第7局兩度破發成功，迅速建立5：2優勢，並以6：2鎖定勝局，以大分2：1勇挫莎巴蘭卡，首度贏得美網冠軍，亦是她繼2022溫布頓，今年澳網後，個人第三度捧起大滿貫錦標。

2026美網．女單決賽︱列巴堅娜2：1擊敗莎巴蘭卡，生涯首度美網封后。（Retuers）

辛辛那提公開賽8強因傷退賽 列巴堅娜克服傷患困擾登頂

列巴堅娜賽後難掩喜悅，「我現在難以用語言來表達我的感受，坦白說，我沒有想到今次比賽能為我帶來這樣的結果。」列巴堅娜在美網開始前的辛辛那提公開賽8強因足踝受傷退賽，出戰美網一度成疑，「我一直受到一些傷病困擾，但不知為何，一切都對我有利。」

莎巴蘭卡三連霸夢碎兼失「世一」

列巴堅娜克服傷患登頂，但決賽對手莎巴蘭卡今年一再失利。她年初先在澳網決賽敗予列巴堅娜，今次美網決賽再次輸給對方，不僅失去連續99周的世界排名第一位置，亦無緣美網三連霸，加上法網8強末段連輸10局遭施妮達（Diana Shnaider）反勝，溫網亦止步16強，莎巴蘭卡今年的大滿貫之旅接連受挫。

2026美網．女單決賽︱莎巴蘭卡近兩年僅獲上年美網一個大滿貫冠軍。（Retuers）

莎巴蘭卡認為自己表現不夠好，「我對今日表現顯然不太滿意，列巴堅娜的發球太犀利了，她打得非常積極主動，網球水平很高，她今天的表現確實比我好。」

2026美網．女單決賽︱沙巴蘭卡砸球拍宣洩情緒。（Retuers）

莎巴蘭卡賽後情緒激動，怒砸球拍宣洩失望之情，她在24000名觀眾面前均言失落：「我現在最不想做的就是發表講話，但我會盡力而為，希望自己能表現得更好一些，我想明年會更好。」