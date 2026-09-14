港足全新球衣9.19開售　以啟德主場力量揭開香港足球新時代

香港足球代表隊（港足）全新主場及作客戰衣將於9月19日（周六）登場，並同步推出外套及T恤。今次新球衣的模特兒不止一眾港足主力成員，還請來星級運動員何詩蓓、張家朗、黃澤林、歐鎧淳和李祉均，以及「Do姐」鄭裕玲穿上，成為支持港足的「第十二人」。



香港足球代表隊隊長葉鴻輝穿上港足全新主場戰衣。（公關提供）

近年港足新球衣每次推出均反應熱烈，球衣供應商Nike與足總合作15個年頭，今次首度在啟德主場館為港足拍攝官方照片。啟德主場館成為港足迎接新挑戰的重要舞台，隊長葉鴻輝代表港隊征戰多年，見證香港足球不同階段發展。看到越來越多球迷走進球場，葉鴻輝表示：「近年最明顯的改變是越來越多人關注港隊，亦有更多球迷願意走進球場支持我們。對球員來說，當你聽到看台上的聲音，知道有這麼多人和我們一起為香港而戰，那份力量真的很不一樣。」

香港足球代表隊全新戰衣。（公關提供）

首屆國際足協東盟盃（FIFA ASEAN Cup）即將在9月24日至10月5日在香港主場上演，港足將穿上全新戰衣出賽。9月19日港足新球衣開售當日，葉鴻輝會到旺角 （花園街76號）的Nike專門店與球迷交。

香港足球代表隊陳晉一穿上港足全新主場戰衣。（公關提供）

港足主場新戰衣設計特點

主場戰衣以沿用標誌性的紅色全新設計，球衣正面以兩種不同色調的紅色形成俐落的中央分割，讓整件戰衣的視覺重心回到胸前中央。紅色一直是香港足球最鮮明的身份之一。雙色紅調設計為熟悉的主場顏色帶來新的層次與張力。此外，足總隊徽與Nike標誌垂直排列在中軸位置，與整體對稱設計互相呼應，讓代表香港足球身份的隊徽成為全件球衣最重要的視覺焦點。而取自足總隊徽的龍圖案，隱藏在衣領內側，加上黑色細節飾邊，主場戰衣以簡潔鮮明的視覺語言，重新演繹香港足球的經典紅黑配色。

香港足球代表隊茹子楠穿上港足全新作客戰衣。（公關提供）

港足作客新戰衣設計特點

作客球衣延續同一設計以紅、黑、白三色不對稱組合表達，沿用白色為主調，將紅與黑以更具現代感的不對稱方式呈現。兩種鮮明色彩分別出現在袖邊細節位置，形成強烈直接的視覺對比。簡潔的白色基底，配合紅與黑的視覺碰撞，讓整件球衣同時具備比賽中的鮮明辨識度，以及走出球場後的現代風格。

港足新球衣及相關系列發售詳情

日期：9月19日起（星期六）

售價：

主場／作客球衣＄699

童裝主場球衣：＄599

外套 ＄999

T恤 ＄299

