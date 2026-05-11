陳晉一偕于楊合辦足球學校　開幕禮星光熠熠　冀為港足培育新血

Sky is the limit. Dare to be different.

這兩句是本地足球學校La Veritas Academy的標語，由港隊代表陳晉一與于楊共同創辦，邀請四名本地入籍港將任教練，今日（11日）在紅磡正式開幕，儀式上星光熠熠，足總主席霍啟山、港隊暫代主帥盧比度、名宿郭家明等一同出席。

年紀輕輕創辦足球學校，陳晉一與于楊希望回饋香港足球，培育更多新血，提早讓小朋友體驗專業足球的訓練。



陳晉一（左）與于楊合辦足球學校。（梁鵬威攝）

剛在周六（9日）代表上海申花戰畢中超賽事，陳晉一隨即趕回港，以足球學校La Veritas Academy共同創辦人出席開幕禮，儀式上齊集本地球圈不同人士，中國香港足球總會主席霍啟山、香港代表隊暫代主教練盧比度、名宿郭家明、港超球員巴科爾、王振鵬、余在言、賀爾等，電視節目《足球女將》的螢花球員等一同出席。

足總主席霍啟山與港隊暫代主教練盧比度握手，盧比度表示早前已就港隊主帥一職面試，有好消息將通知大家。（梁鵬威攝）

足球女將成員到場支持。（梁鵬威攝）

陳晉一與于楊合辦的足球學校La Veritas Academy，名字為拉丁文，意思是「真相」，兩人希望結合自身的足球經驗，讓新一代更早接受貼近職業的足球訓練。除了陳、于兩人，教練團隊更邀請到四名入籍港將艾里奧、費蘭度、洛迪古斯及史堤芬彭利拿，分別充當後衛、中場及前鋒教練，二人大讚四位老將是好前輩、好教練，他們更是本地頂級的球員，四人指與陳、于的理念相近，故接受邀請成為教練，而創辦人之一的陳晉一暫時不會「上陣」教波。

足球學校邀得四名本地入籍港腳任教練。（梁鵬威攝）

足球學校位處於紅磡的工廠大廈內，設有彷真草的室內足球場，學校現時提供單對單及小班教學為主，于楊坦言模式猶如「補習班」，並不介意學員在其他學校上堂，最終目的也是為了回饋香港足球。

（梁鵬威攝）

足球以外，陳晉一近日與葡萄牙經理人公司Universal Twenty Two簽約，與莫迪歷、伊沙克、達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）等球星同公司，同時成為旗下首位簽入的亞洲球員，而足球學校與「一仔」的經理人公司有緊密合作，協助小將獲得更多外闖的機會。

陳晉一與于楊一同斥7位數字創立足球學校，兩人指創校念頭醞釀一年半，兩人年紀輕輕做老闆，直言只是行得比較早，強調創校的目的是回饋香港足球，「較為年輕創業，大概有更多試錯的空間，我們或許比前輩走得前，年紀與好壞沒有關係，與其他學校都毋須比較，大家都是為了香港足球好。」于楊表示，在細場能夠訓練不同的技術，有不少青年軍球員已經在學校操練。

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從室內場起步，陳晉一不排除旗下學校未來組織球隊，挑戰其他賽事，「我深信有好球員就有好球隊，只要我訓練出一定人數的球員，當然希望組織球隊，為球員們提供更多實戰的機會。」一仔同時希望學校有聲有色，未來繼續擴充，加上各方面的配合，培育更多新血。」

陳晉一在上海申花站穩陣腳，如今回港創辦足球學校，一仔期望以身作則，成為新一代球員的榜樣，「只要不斷努力，去想、去做、去博，你總會走到一條路出來，我希望別人看到我年輕，便走出一條路出來，成為別人的例子。」