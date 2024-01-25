亞洲盃｜葉鴻輝冀港足贏波展現真正進步　茹子楠以經歷作推動力

香港足球代表隊在亞洲盃決賽周以C組末席完成旅途，球員於這兩天陸續返港，離港征戰近半個月的葉鴻輝獲太太與兒子迎接。這名港足隊長以「過程好但結果不好」形容亞洲盃之旅，「在強隊身上贏波才是真真正正的進步」。



部分港足成員今天由多哈返港。（梁鵬威攝）

港足成員分兩批於昨、今兩天陸續返港，主教練安達臣留當地繼續觀賽未有隨隊，謝家榮、陳肇鈞、茹子楠、陳晉一和黃威等，在葉鴻輝率領下步出閘口，機場大堂再度響起十多名球迷的「We Are Hong Kong」吶喊聲，球員們也揮手致謝。

今屆亞洲盃決賽周，港足是24支球隊中世界排名最低的一隊（現排150位），最終以三戰全負結束。結果或許失望，但過程更為重要，港足前所未見的前場逼搶踢出鬥志，球迷連日來被牽動情緒，甚至由「志在參與」心態燃點起勝利的希望。

葉鴻輝指亞洲盃見識大賽氣氛，期望港足未來能在強隊身上取勝展現進步。（梁鵬威攝）

葉鴻輝：去到職業足球都是結果論

熱血和感動過後，葉鴻輝不諱言「過程好但結果不好也沒有用」，縱未能爭勝，這趟旅程卻不虛此行，「踢到我們想要的踢法，雖然結果不是很理想，我們說要進步，真的是要贏波才能收窄距離，不然過程好但結果不好都沒有用，去到職業足球都是結果論。」他續說：「我們回來要提高水平，在強隊身上贏到波，才是真真正正的進步。」

葉鴻輝指主教練安達臣由始至終都堅持逼搶踢法，球員亦敢於相信自己可以逼搶、進攻，「由比賽第一日開始，我們已知能力去到邊度，無論對任何隊都是自己踢法，是我們球隊和教練的堅持。我們只要繼續這樣踢，希望未來的成功是建基這踢法。」葉鴻輝對港足保持希望和信心說。

茹子楠坦言亞洲盃經歷成為推動力。（梁鵬威攝）

港足相隔56年再次在這項亞洲賽事最高舞台亮相，首次參與兼三場均正選上陣的茹子楠，把亞洲盃留下的悔恨視為寶貴經驗，「這個經歷是一個推動力，人生不知有幾何能踢到這種大賽，這三場令我成長不少，知道怎樣處理期望和壓力。」

旅程告一段落，「茹子」坦言捨不得，「近一個月一班球員、整個團隊都一起生活、吃飯和練球，有點捨不得他們，想起那些辛酸。」他笑道。

一個旅程結束，意味下一段旅程的開始，期望港足繼續為球迷帶來更多難忘的征途。