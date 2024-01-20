亞洲盃直擊︱葉鴻輝隊長臂章的重量：有種責任一定要負，不能再避

當港足隊長，是一種肯定，同時承載着無形的壓力跟重量。

葉鴻輝曾經把臀章卸下，但在新教練執掌後、今屆亞洲盃決賽周，他再度挺身而出。

因為他知道自己不能再逃避，為了香港隊、香港足球、有種責任一定要負。

01體育記者袁志浩、高詩琦 多哈直擊



在對伊朗前，傳媒閒聊時會猜測港隊今仗會派哪位守門員把關，謝家榮是大熱，因為這位新一代門神身型較高大，鬥伊朗或會有優勢；而主教練安達臣也愛輪換門將，對上一次港隊在世界盃外圍賽作客伊朗，正是由他擔正。

葉鴻輝率領港隊出場，眼神凌厲。（高詩琦攝）

最後港隊繼續由首席門神葉鴻輝踢正選，根據統計網站，這是他近6年來第一次連續兩場港隊國際賽穿上隊長臂章。

有留意的讀者或者會記得，前港足主教練加利韋特曾認為阿輝在卸下臂章後表現更佳，因此讓他暫時離開這重要崗位；但自從安達臣上任，挪威人每逢國際賽期都會挑選數人成立「隊長群組」，參與隊內大大小小的決定。

葉鴻輝今場屢救險球。（袁志浩攝）

「有些責任必須肩負，不能再逃避」

阿輝就是這樣「回歸」隊長一職，雖然仍只是一個簡單的臂章，但他有了不一樣的想法。「年紀大了，在隊中不止經驗最多，也是最年長之一，有些責任是一定要肩負的，不能再像之前這樣逃避。」

今場站在阿輝面前的正選四人防線，港隊上陣次數合起來還比不上阿輝的一半，平均年齡僅約25歲，幫助後輩無形中成了阿輝的責任。「他們都了解踢法的，我只是在他們累、意志鬆懈的時候，鼓勵他們頂埋去、跑埋去。」

葉鴻輝的存生，能為整條年輕防線帶來信心。（高詩琦攝）

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下半場伊朗有一次右路傳中，左閘陳晉一解圍「撻Q」踢落底線輸角球，表情相當氣餒，但記者見阿輝用手拍拍他的腰，一切盡在不言中。陳晉一賽後說，阿輝的存在像「精神支柱」，「賽前練習已經知道，對手會很多傳中、壓上來，防線會很大壓力，但有他叫住我們，能給予信心。」

葉鴻輝今場面對伊朗鋒線衝擊，表現出色。（高詩琦攝）

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「港隊踢法不錯，但改善細微處才能提升」

阿輝今場高飛低撲，多次勇救險球，面對傳中出迎也讓人充滿信心。他縱為球隊落敗感到不值，但不違言港隊跟強隊仍然有差距，「現在我們可能踢法不錯，但強隊能夠每場都贏，取決於個人質素、細微之處都做得好。」

港足隊長葉鴻輝。（高詩琦攝）

他所指的是臨場決定跟身體反應、速度，「為何我們常常在比賽中犯規？是因為我們平時在香港聯賽慢，仍會攔截成功，但在這個舞台，對手就是快你半步，這些都足夠影響比賽。」

阿輝又以第一個失球為例，「如果在旺角場，這球可能我已經救到，因為皮球不會去得這麼快、會彈起，或被草地減慢。但亞洲盃（球場）草地很靚，賽前又會灑水，加快皮球速度，然而這就是大賽。」在港隊僅負伊朗贏得好評後，他依然是不斷的檢討跟反省，他肩負的責任，遠超於我們想像，但他總是沉穩地說着一切，他就是我們的隊長，我們的葉鴻輝。