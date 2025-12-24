2025回顧︱啟德體育園揭香港體育新一頁　雲集國際盛事港足三連爆

香港體育界經歷2024巴黎奧運港隊再次寫下歷史佳績，步伐原應稍為放慢下來，2025年3月1日啟德體育園揭幕，改變慣常軌跡周期，一項又一項大型國際賽事緊接上演，全球各地頂尖運動員紛紛訪港，為全香港帶來一場場運動盛宴。

從首次啟德七欖，利物浦、AC米蘭、熱刺、阿仙奴4大足球豪門齊獻技，C朗拿度首度訪港，港足連續3場「坐爆啟德」，到全運會手球、七欖與劍擊賽事，啟德體育園為香港體育界帶來昔日無法想像的畫面與高度。開幕初期的瑕疵，經調整後運作大致暢順，一個嶄新的場地，提高香港承辦大型賽事的能力，可望揭開香港運動界新一頁。



啟德體育園主場館。（資料圖片）

香港歷來第一個歸一綜合運場場地

香港人從小受教育，學習我城「地少人多，寸金尺土」，昔日體育不受重視，場地東拼西湊，容量4萬人的香港大球場長期使用率不足，入座率極低，一度面臨改建命運。運動風氣和習慣並非朝夕可改，啟德體育園的出現卻帶來不少意外驚喜。

體育園內設有一個容量達5萬人的主場館，一個容量1萬人的室內體育館（體藝館），一個可容納5000觀眾的戶外運動場（青年運動場），當中主場館設有冷氣、開合式天幕及可移動草皮，完全改變港人過往的睇波經驗，惟開幕的首項賽事卻鬧出尷尬場面。

2025年3月︱揭幕首項賽事即甩轆 桌球大獎賽未完場趕觀眾離場

啟德體育園去年底已陸續舉行各項測試賽，3月1日開幕後在體藝館舉行的首項體育賽事「世界格蘭披治桌球大獎賽」，3月4日首日比賽已經出事——因比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右要求觀眾在當前的一局結束後離場，惹來現場球迷鼓譟。當時現場尚有逾百觀眾，大部份觀眾無奈地按指示離場，亦有球迷鼓譟，向在場記者表達不滿。

「趕客」事件引發軒然大波，如此低級失誤，賽會到翌日才致歉。與場地方面溝通後，賽會確保餘下賽事觀眾可在賽事完結後才離場，同時安排免費接駁巴士從啟德青年運動場到旺角上海街。之後的賽事順利舉行，風波亦漸告平息，而2026年2月的新一屆賽事，會再次在啟德舉行。

世界桌球大獎賽｜未完賽趕觀眾走 球迷鼓譟：唔識唔好搞，盞肉酸

世界桌球大獎賽明年2.3-2.8啟德上演 睇清賽程+票價+售票方法

世界桌球大獎賽是啟德體育園啟用後舉辦的首項賽事，可是首晚賽事即發生未完場「趕客」風波。

2025年3月底︱七欖首度移師啟德主場館 南看台狂熱未變

至於主場館的第一次，以首度不再在大球場上演的香港國際七人欖球賽為序幕。賽事在3月28日至30日舉行，共吸引11萬球迷入場，成功重塑享負盛名的南看台，看台上擠滿各國球迷，不少人盛裝打扮，彼此載歌載舞，在啤酒泡沫中狂歡，場面熱鬧依然，把新場館氣氛推至最高峰。

香港男、女子隊分途贏得銀劍賽冠軍，而啟德主場館經歷首次七欖洗禮，賽事順利進行之餘，經連日多場激戰草地質素依然保持，只是部分位置的草頭突起，不算嚴重。看台方面，座位都不見特別的損毁，連日來最瘋狂的南看台，座位亦是完好無缺，即使垃圾多一點，完場後百多名工友合力清理場地，個多小時後已清走大部分垃圾。

七人欖球賽2025｜南看台資深球迷見證三代七欖 「氣氛從來不變」

南看台移至啟德，球迷同樣狂歡。（夏家朗攝）

2025年6月︱世界女排聯賽移師啟德 中意日三大強隊連場激戰

世界女排聯賽（VNL）香港站連續第3年舉行，過往兩年都是在紅館上演，今年首度移師啟德體藝館，同樣為排球迷送上連場難忘大戰。今年香港站更有上屆VNL冠、亞軍意大利及日本齊訪港，加上中國隊再次來臨，各隊巨星雲集，讓球迷大飽眼福。

2025年7月︱四大勁旅齊訪港 海外首次北倫敦打吡創入場紀錄

啟德主場館甫開幕，今夏即迎來歐洲4大足球勁旅到訪，「香港足球盛會2025」7月26日先由利物浦對AC米蘭，吸引49704人入場，寫下啟德主場館正式售票足球賽事的入場人數新紀錄；7月31日再上演歷來首次海外北倫敦打吡阿仙奴對熱刺，賽事在周四晚上舉行，無阻49975人入場，再次刷新啟德入場紀錄。

2025年6-11月︱港足三度驚喜「坐爆啟德」 新場館掀入場效應

香港足球代表隊長期獲一班忠實球迷支持，近年在大球場上演的賽事入場「基本盤」約6000至1萬人，6月至11月期間港足3場亞洲盃外圍賽第三圈賽事移師啟德主場館，帶點驚喜地全數賣個滿堂紅。6月10日首場對印度42570人入場，10月14日對孟加拉增至45489人，出線生死戰對新加坡更增至47762人，三度打破本港收費足球正式賽事紀錄。

新場館完全改變過往在香港入場睇波的經驗——全場設有冷氣，觀戰不用捱足90分鐘以上臭汗味，場內食店、廁所、飲水設施充足，舒適的環境令更多一家大細的球迷到場，女性觀眾亦有明顯增長，再加上票價放諸百物騰貴的香港實在相宜，造就今年的入場創舉。港足賽事三度「坐爆啟德」，無論對球員、球迷以至全港市民都是嶄新體驗，新鮮感與熱潮過後，能否以此為基礎，持續壯大支持港隊的球迷數量與力量，是足總一大考驗。

比賽日期／對手／賽事／入場人數

6月10日／印度／亞盃外／42570（票價80元、200元）

10月14日／孟加拉／亞盃外／45489（票價80元、150元、200元）

11月18日／新加坡／亞盃外／47762（票價80元、150元、200元）



啟德主場館成為港足最新強大後盾。（夏家朗攝）

2025年11月︱全運會手球掀序幕 七欖劍擊主場奪金

香港首度有份協辦全運會，承辦的8個競賽項目當中，手球、七人欖球及劍擊3個項目均在啟德體育園上演。手球在香港屬冷門項目，不過香港男子手球隊一班業餘戰將的努力，激發出港人的熱情，由4場分組賽、8強到準決賽，啟德體藝館人潮愈來愈多。為追逐全運獎牌夢，不少球員不惜辭去正職，即使最終在銅牌戰落敗，已贏盡全港掌聲，亦為今屆全運香港賽區燃點起首個高潮。

全運手球｜港隊熱血表現留深刻印象 小將冀代表香港延續熱血精神

男子手球在啟德落幕，香港隊與球迷合照留念。（廖雁雄攝）

全運會七欖賽事編排在周三至周五（12至14日）下午至晚上舉行，檔期不利收視，啟德主場館場面遠不及3月的國際七人欖球賽熱鬧。佔主場之利的香港男子隊，一路逢關過關，決賽憑藉強大主場氣勢與頑強的防守，克復一度被反超前的劣勢，擊敗山東首奪金牌。

這是香港在今屆全運會第四金，亦是主場所獲得的首面金牌。

全運會｜七欖歷史性奪金 李卡度獻關鍵達陣 來年力爭亞運三連霸

香港男子七人欖球隊以26：19擊敗山東，首度奪得全運會欖球金牌。（梁鵬威攝）

今屆全運會港隊屢見突破，另一項同在啟德上演的主場賽事劍擊項目，港將亦頻頻上頒獎台，個人賽方面何思朗獲男子佩劍銀牌，佘繕妡獲女子重劍銅牌，張家朗男子花劍銅牌，港將在體藝館數度與全運劍擊金牌「零的突破」擦身而過。直到男子花劍團體賽，由張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘組成的香港隊8強挫浙江，4強勝江蘇，決賽大勝福建奪金，創出歷史新一頁。

香港人在啟德主場館、體藝館見證七欖及男子花劍隊主場奪金，以及男子手球隊力戰至最後一刻的熱血，成就今屆全運會一幕幕難忘畫面。

全運會｜男子花劍隊奪得香港第九金 團體賽輾壓福建封王創歷史

香港男子花劍隊贏劍擊港隊首面全運金牌。（梁鵬威攝）

啟德體育園啟用揭香港體育界新一頁

啟德體育園啟用首年，意義已遠遠超越一個體育及文娛活動新場地，體育盛事緊接上演的同時，亦與香港大球場、香港體育館（紅館）等其他場館產生協同效應，按實際需要分流，例如5月底訪港的曼聯，8月中的沙特超級盃，均選擇在大球場舉行，年底的乒乓球WTT香港總決賽則在紅館上演，2025年香港人幸福地全年享受連場運動盛宴。

短短9個月時間，啟德體育園已帶來多項體育盛事，這個世界級新場地的啟用，打破昔日香港主辦賽事和活動的固有框框，展望未來可望爭取更多世界級及國際賽事在香港上演，明年7月21至30日的世界劍擊錦標賽早前已落實首度由香港主辦，即使不是在啟德而是在亞洲博覽館舉行，香港運動員難得能夠在國際大賽獲得主場出戰的機會，這是啟德體育園啟用前較難想像的盛況，體育界在香港不再是「沒有任何經濟貢獻」，在國際體壇亦漸漸佔有一席之地。